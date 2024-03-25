"Убивчий" лазер продають онлайн за $100: як він влаштований і чим небезпечний для людей (відео)

Пристрій для зведення татуювань виявився настільки небезпечним, що покупець, який випробував його в справі, ледь не попрощався з життям.

Блогер Лес Райт придбав в онлайн-магазині eBay блок живлення для лазерної установки, за допомогою якої можна видалити татуювання. Під час тестування чоловік зрозумів, що обладнання смертельно небезпечне для людей, і вирішив поділитися цією інформацією на своєму YouTube-каналі.

Лес Райт витратив на гаджет близько 100 доларів і зазначив у відеоогляді, що недоліків у нього чимало, починаючи з корпусу, який не тільки повністю зроблений із пластику, а й зібраний з окремих листів, зі слідами ручного склеювання. Навіть резервуар для охолодження зроблений настільки неякісно, що це призвело до витоків води, а це викликало корозію друкованих плат. А свого роду вишенькою на торті стала пара гвинтів, які затискають великий накопичувальний конденсатор, щоб утримувати його на місці, хоча можна було обійтися парою кабельних стяжок.

"Я ніколи не бачив, щоб комерційне обладнання було сконструйовано настільки погано, як це. Схоже, що воно має додаткову функцію, що дає змогу позбутися не тільки татуювання, а й майстра", — іронічно зауважив блогер.

З електронікою лазерного пристрою ситуація нічим не краща. Вхід живлення не має заземлювальної проводки, а тому під час увімкнення гаджет буквально іскрився. Друкована плата теж сповнена сюрпризів: від резисторів зі згорілим зовнішнім покриттям до закорочених напівпровідників і конденсаторів. Ліс замінив їх, усунув пошкодження, завдані водою, і спробував увімкнути девайс ще раз. На свій подив блогер виявив, що апарат працює досить добре, хоча й виділяє невелику кількість диму. У якийсь момент усередині лазерної трубки виникали небезпечні спалахи, що загрожували розплавити конструкцію, і Райту ледве вдалося уникнути пошкодження шляхом аварійної зупинки. Лазерна трубка — це скляна колба, що містить у трьох порожнинах суміш газів СO2-N2-He і воду для охолодження. Одна з порожнин має в своєму розпорядженні катод і анод, на які подають струм і таким чином генерують лазерне випромінювання.

Раніше ми писали про те, що натовп веселунів із лазерними указками "засліпив" літак у нічному небі. Вірусний ролик обурив багатьох користувачів мережі, які звинуватили учасників фестивалю в нерозсудливості та протизаконних діях.