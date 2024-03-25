Санкції США не зупинять Китай: Huawei випустить передовий чип Kirin 9010, чим він здивує

Незважаючи на відсутність доступу до передового обладнання, підсанкційна Huawei обіцяє випустити чип за 5-нм техпроцесом, який не поступатиметься MediaTek Dimensity 9200+, Apple A12X Bionic і Snapdragon 8+ Gen 1.

Згідно з чутками, стали відомі характеристики наступного флагманського мобільного процесора від Huawei, відомого як HiSilicon Kirin 9010. За продуктивністю він зможе конкурувати зі Snapdragon 8+ Gen 1 та Dimensity 9200+, передає Notebook check.

Новий чип оснастять 8-ядерним чипом, модемом Balong 5G і власними процесором сигналів зображення (ISP), нейронним процесором (NPU) та графічним процесором (GPU). Згідно з повідомленнями, опублікованими в соцмережі Baidu, процесор Kirin від Huawei наступного покоління буде випущений як "наступник" HiSilicon Kirin 9000S. Мобільний чип виготовлять на 5-нм вузлі SMIC. Як саме SMIC планує експлуатувати вузол класу 5 нм без доступу до передового обладнання EUV виробництва голландського монополіста ASML, який підтримав санкційну війну США проти техносектора Китаю, залишається загадкою.

Чип Kirin 9010 буде оснащений восьмиядерним процесором з двома високопродуктивними ядрами Taishan V130 з максимальною тактовою частотою 3 ГГц, і шістьма ядрами з підвищеною ефективністю Taishan V130, максимальна тактова частота яких становить 1,8 ГГц. Також процесор матиме кеш-пам'ять L3 об'ємом 8 МБ й графічний процесор Maleoon 920 з тактовою частотою 750 МГц.

Інші характеристики Kirin 9010 включають модем Balong 6000 5G, власний інтернет-провайдер Kirin 8.0, а також процесор Huawei Ascend NPU і підтримку пам'яті LPDDR5 6400. Чип споживає до 5,2 Вт при одноядерному навантаженні й 12,4 Вт при багатоядерному навантаженні. Кросплатформений бенчмарк Geekbench 6, що вимірює продуктивність процесора, обчислень і графіки, оцінив можливості новинки в 1800 та 4800 балів, що ставить її на один рівень із MediaTek Dimensity 9200+ 2023 року випуску, Apple A12X Bionic 2019 року випуску і Snapdragon 8+ Gen 1 2021 року випуску.

Його графічний процесор Maleoon 920 набрав 2800 балів під час кросплатформенного тесту Wildlife Extreme, розробленого 3DMark, який перевіряє графічну продуктивність пристрою. В ідеалі Kirin 9100 має дебютувати "у складі" нових смартфонів Huawei P70, P70 Pro і P70 Art вже цього року.

Раніше ми писали про те, що Китай заявляє про створення найенергоефективніших ШІ-чипів у світі. Два ШІ-процесори для голосових помічників та медичних гаджетів виявилися на 10% потужнішими і на 90% енергоефективнішими за торішні аналоги.