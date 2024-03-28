США завдали Китаю нового удару, щоб зірвати виробництво чипів: Сі Цзіньпін відреагував

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що жодна сила не зможе зупинити темпи науково-технічного розвитку і прогресу Китаю.

США просять голландську компанію ASML не обслуговувати обладнання для виробництва напівпровідникових чипів, яке було поставлено в Китай. Однак генеральний секретар Центрального комітету Компартії КНР Сі Цзіньпін заявив, що його країна продовжить розвивати свої технології, передає Tom's hardware.

Заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки США Алан Естевес сказав, що на цьому етапі Білий дім веде переговори з країнами-союзницями щодо можливості припинення обслуговування ключових компонентів, маючи на увазі літографічне обладнання ASML, яке застосовується Китаєм для виготовлення передових чипів. Водночас він акцентував, що постачання другорядних компонентів, які китайські інженери самі зможуть встановити, обмежені не будуть, пише Вloomberg.

З Китаю вже надійшла реакція. На нещодавній зустрічі генсекретар ЦК Компартії КНР Сі Цзіньпін прямо заявив прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, що він продовжить просувати технологічний прогрес у своїй країні, попри все. Ця дискусія відбулася після того, як Нідерланди запровадили контроль над експортом передових інструментів для виробництва мікросхем відповідно до зусиль США з обмеження доступу Китаю до передових технологій з міркувань національної безпеки, повідомляє Associated Press.

"Китайський народ також має право на законний розвиток, і жодна сила не може зупинити темпи науково-технічного розвитку і прогресу Китаю", — заявив Сі Цзіньпін.

Рішення Нідерландів ввести в дію експортне ліцензування літографічного обладнання ASML, яке можна використовувати для виготовлення логічних чипів з використанням 14-нм і більш передових технологічних процесів, має велике значення для китайських виробників напівпровідників, таких як SMIC і YMTC. Нещодавно SMIC уклала партнерську угоду з Huawei щодо виробництва процесорів для смартфонів за 7-нм техпроцесом з використанням передових літографічних інструментів ASML для роботи в глибокому ультрафіолеті (DUV). Повідомляється, що обидві компанії працюють над створенням чипів 5-нм класу з використанням цих машин.

Напруженість, що зростає між США і Китаєм з приводу доступу до технологій, призвела до того, що Китай звинуватив США в перешкоджанні його економічному розвитку. США не хочуть, щоб Китай мав доступ до високопродуктивних процесорів, які можна було б використовувати для додатків штучного інтелекту і високопродуктивних обчислень, оскільки потужні суперкомп'ютери можуть використовуватися для розвитку військового потенціалу Китаю, а також для створення зброї масового знищення. Ось чому американські компанії, такі як AMD, Intel і Nvidia, більше не можуть продавати свої новітні продукти китайським підприємствам без експортної ліцензії уряду США.

З тих самих причин США не хочуть, щоб Китай міг виробляти власні процесори штучного інтелекту і високопродуктивних обчислень. Щоб забезпечити це, США заборонили американським компаніям продавати сучасне обладнання для виробництва пластин (WFE) китайським підприємствам і зуміли переконати Японію, Нідерланди і Тайвань зробити те саме, що явно засмутило Китай.

КНР гостро потребує складного вітчизняного літографічного обладнання, яке дасть змогу виробникам чипів виробляти чипи навіть із використанням відносно передових технологічних процесів, таких як 14-нм. Країна домоглася певного прогресу в розробці вітчизняних інструментів для літографії: Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), найпередовіший виробник літографічних сканерів у Китаї, як повідомляється, представила торік свій перший 28-нм інструмент, але незрозуміло, чи зможе компанія виробляти такі машини у великих обсягах.

Раніше ми писали про те, що Huawei випустить передовий чип Kirin 9010. Попри відсутність доступу до передового обладнання, підсанкційна Huawei обіцяє випустити чип за 5-нм техпроцесом, який не поступатиметься MediaTek Dimensity 9200+, Apple A12X Bionic і Snapdragon 8+ Gen 1.