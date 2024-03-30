Скарби серед мотлоху: 10 старих гаджетів, які можна дорого продати у 2024 році (відео)

Пристрої, випущені десятки років тому, знову набувають популярності завдяки ностальгії та вінтажному шарму. Вартість однієї речі може сягати 20 000 доларів.

Технології стрімко розвиваються, і техніка, яка була затребуваною ще якихось 5-10 років тому, зараз уже стала історією. Однак аналітик споживчих тенденцій, експерт із шопінгу та засновник Learn Retail Arbitrage Томас Педдок запевняє, що вінтажна електроніка знову входить у моду. Він назвав сайту GO Banking Rates 10 пристроїв, що коштують цілий статок, якщо вдало їх продати.

За його словами, у багатьох людей на горищі припадають пилом старі гаджети, які здаються не корисними. Ось тільки колекціонери та поціновувачі готові дорого за них заплатити. Імовірно, моду на вінтажну електроніку породило поєднання ностальгії, естетики та прагнення до простоти в еру швидкого технологічного розвитку. Багато людей знаходять душевний спокій, споглядаючи вже забуті багатьма пристрої.

"Хто б міг подумати? Люди ніби заново відкривають для себе чарівність технологій минулого, і я вважаю це дуже захопливим. У цьому беруть участь не тільки колекціонери й ентузіасти — у звичайних людей можуть бути заховані скарби, що припадають пилом на горищах, — зазначив Томас Педдок. — Отже, наступного разу, коли ви прибиратимете на горищі або в підвалі, будьте обережні — можливо, ви просто сидите на золотій жилі!".

Оригінальний Apple iPod

Компанія Apple випустила перше покоління своїх мобільних плеєрів у 2001 році (цілі 23 роки минуло). Експерт каже, що в той час iPod став важливою частиною цифрової музичної революції, а згодом їхня цінність різко зросла.

"Дивно усвідомлювати, що ці первозданні гаджети, заховані та забуті, тепер можуть заробляти колосальні 20 000 доларів. Навіть ті, які часто використовували та любили, усе одно можуть принести пристойну суму від 500 до кількох тисяч доларів", — зауважив він.

Nintendo Game Boy

Портативна 8-бітна ігрова консоль з'явилася на ринку 1989 року й теж по-своєму перевернула індустрію гаджетів. Вона має впізнаваний дизайн із заокругленими кутами, матричним екраном із регульованим диском контрастності, вісьмома кнопками управління, одним динаміком із регульованим регулятором гучності. На Game Boy за допомогою картриджів запускаються багато відомих ігор, серед яких Super Mario Land і Tetris. Зараз вона дуже цінна через ностальгію та культове місце в індустрії.

"Улюблений Nintendo Game Boy, який ви можете знайти захованим у шафі, може коштувати від 50 до 3000 доларів", — заявив аналітик.

Портативна консоль Nintendo Game Boy досі популярна Фото: Cкриншот

Sony Walkman TPS-L2

Легкий і дуже компактний касетний плеєр, який з'явився на світ у 1979-му році. Він ще до iPod назавжди змінив те, як люди слухають музику, і започаткував цілий бренд, що існує й донині. Зростанню інтересу конкретно до моделі TPS-L2, ймовірно, посприяла її поява в серії фільмів "Вартові галактики" як важливого атрибута Пітера Квіла, відомого також як Зоряний Лорд.

"Цей маленький дорогоцінний камінь із 80-х, який зробив музику портативною для всіх, усе ще може знайти новий дім за солідну суму від 500 до 2500 доларів, якщо він у хорошому стані", — запевняє Томас Педдок.

Дискові телефони

Домашні та навіть офісні телефони стрімко відходять у минуле з появою мобільних, а представники молодого покоління могли ніколи не бачити наживо пристрої зв'язку, де замість кнопок використовується диск із дірочками для пальців. Зараз вони здаються анахронізмами або незвичайними елементами інтер'єру, тут уже як подивитися. За словами аналітика, вінтажні дискові телефони з естетичним дизайном можна продати за ціною від 50 до 500 доларів.

Оригінальні Polaroid

Компанія Polaroid першою запатентувала камери миттєвого друку, які використовують плівку, що самопроявляється, для створення хімічно проявленого відбитка незабаром після фотографування. Вони з'явилися задовго до цифрових фотоапаратів і тривалий час були єдиним способом отримати фотознімки без необхідності довго проявляти їх у лабораторії.

"Відродження миттєвої фотографії підвищило цінність оригінальних камер миттєвого друку Polaroid, які можна продавати за ціною від 50 до 200 доларів", — поділився Педдок.

Ігрова консоль Atari 2600

Atari Video Computer System або Atari 2600 з'явилася 1977 року й теж вважається революційною в історії відеоігор. Вона ознаменувала перехід від великих аркадних автоматів до компактних ігрових консолей, які можна під'єднати до телевізора в себе вдома. За даними енциклопедії "Британіка", за 30 років творцям вдалося продати близько 30 мільйонів таких пристроїв, тож багато які з них, напевно, зберігаються у когось у затишному місці, давно забуті. Продати оригінальну Atari 2600 можна за ціною від 50 до 2000 доларів.

Консоль Atari 2600 Фото: Скриншот

Commodore 64

Один із перших домашніх комп'ютерів із 8-бітною архітектурою, вийшов на ринок у 1982 році. Він був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найпродаваніша модель комп'ютера всіх часів. За незалежними оцінками, компанії Commodore International вдалося продати від 12,5 млн до 17 млн одиниць.

Домашній комп'ютер Commodore 64 Фото: Скриншот

"Популярний домашній комп'ютер минулого Commodore 64 — ще один улюблений предмет, і залежно від його стану він може коштувати від 100 до 700 доларів", — сказав Педдок.

Перше видання "Тамагочі"

Японська іграшка у вигляді цифрового віртуального улюбленця від Bandai була дуже популярна в 1990—2000 роках. Це досить унікальне явище навіть для великої індустрії відеоігор, деякі виробники досі продають їхні копії. Спочатку "Тамагочі" була грою для консолі Game Boy, а потім її почали випускати у вигляді окремого пристрою.

"Ще є скарби 90-х, такі як перше видання "Тамагочі", — сказав Педдок, — предмет, що й досі підкорює серця та може коштувати до 300 доларів, якщо ще новий, або від 20 до 50 доларів, якщо його дбайливо використовувати".

Телевізори Sony Trinitron

Trinitron — це сімейство телевізорів і моніторів, відоме високою якістю. Sony випускала їх із 1950-го року, а 1996-го закінчився термін патенту, і випускати продукцію за тими ж технологіями почали й інші компанії. Якщо ж у когось зберігся один із оригінальних телевізорів, то його можна продати за 100—500 доларів залежно від стану. Як зазначив Томас Педдок, вони особливо затребувані серед геймерів, які захоплюються ретроіграми.

Speak & Spell від Texas Instruments

Навчальна іграшка для дітей, продавалася в США в 1980-х роках. Сьогодні їх можна продати за ціною від 50 до 300 доларів.

Іграшка Speak & Spell від Texas Instruments Фото: spectrum.ieee.org

Де можна продати вінтажну електроніку?

Томас Педдок рекомендує виставляти гаджети на продаж на таких онлайн-платформах, як eBay та Etsy, оскільки саме там колекціонери найчастіше шукають нові експонати. Ці сайти дають змогу продавцям охопити широку аудиторію. Ще можна спробувати щастя у Facebook Marketplace, на спеціалізованих форумах і в онлайн-спільнотах колекціонерів.

Раніше писали, що iPhone першого покоління продали за $40 000. Нерозпакований телефон виставили на аукціон, де швидко знайшлися охочі його придбати за нечувану ціну.