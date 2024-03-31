Відновити неможливо: лазер знищив камеру iPhone, як вберегти смартфон (відео)

Sony, яка виробляє камери для iPhone, попереджала користувачів про те, що лазери небезпечні для відеодатчиків.

Камера iPhone 14 Pro повністю вийшла з ладу після того, як власник смартфона з Великої Британії відвідав вечірку, де використовувалися лазери. Про цей випадок стало відомо сайту PetaPixel.

Чоловік із Великої Британії помітив, що з його камерою щось не так після того, як відвідав клубну вечірку. Зображення буквально розпадатися на зернистість і кольори. Спочатку він подумав, що причиною може бути просто збій у застосунку камери, тому перезапустив додаток, але це не допомогло. Потім він завантажив альтернативний застосунок для камери і спробував перезавантажити телефон, але і це не допомогло.

"Я зрозумів, що це, безумовно, проблема із самою камерою, спричинена лазерами, які використовував діджей на тій вечірці", — прокоментував він виданню.

Збиток виявився незворотнім — хлопцеві довелося купити новий iPhone. Він розповів, що міг би купити вживаний оригінальний модуль камери приблизно за 50 фунтів стерлінгів, але через програмні блокування Apple на телефоні відображатимуться повідомлення про помилки, і позбутися їх буде неможливо.

Британець намагається продати iPhone 14 Pro з несправною камерою, однак поки що зробити це йому не вдалося, незважаючи на те, що чимало користувачів соцмереж пишуть компліменти щодо того, які фото тепер виходить зробити.

Фото на зіпсовану лазерами камеру iPhone 14 Pro Фото: petapixel

У 2021 році компанія Sony, яка постачає датчики камер для Apple, офіційно опублікувала на своєму вебсайті попередження, в якому йшлося, що вона визнає, що лазери можуть пошкодити датчики зображення її камер.

"Не піддавайте об'єктив впливу таких променів, як лазерні. Це може призвести до пошкодження датчика зображення і виходу камери з ладу, — йдеться в попередженні, опублікованому в липні 2021 року. — Примітка: як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, де є лазерний дисплей, вірогідність прямого або непрямого (відскік лазерного променя від об'єкта, що відбиває) пошкодження CMOS-сенсора камери дуже висока".

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