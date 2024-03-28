США випробовують надзвуковий дрон, щоб кинути виклик Китаю (відео)

БПЛА отримав двигун від Venus Aerospace, який дав йому змогу досягти швидкості в 0,9 Маха.

Компанія Venus Aerospace повідомила про успішні випробування свого обертового детонаційного двигуна (RDE), встановленого на невеликий дрон. Під час експерименту БПЛА пролетів на дозвуковій швидкості понад 16 км, довівши свою ефективність, передає Interesting Engineering.

Дрон завдовжки 2,4 м і вагою 136 кг летів на висоті 3658 м зі швидкістю 0,9 Маха. Двигун працював на перекису водню, що давало змогу розвивати тягу близько 1200 фунтів (5338 Ньютонів), не перевищуючи показник в 1 Мах (1225 км/год). Безпілотник було запущено з борту літака Aero L-29 Delfin. Після випробувань у Venus Aerospace заявили про те, що зможуть створити на основі RDE ракетний двигун із комбінованим циклом.

Випробування продемонстрували успішне управління польотом, стійкість, телеметрію, повітряний запуск, роботу однієї з опор новітньої рухової установки з обертовим детонаційним ракетним двигуном. Використання платформи повітряного базування і конфігурації "ракета з крилом" дало змогу інженерам протестувати RDE як гіперзвуковий двигун. Тепер команда має у своєму розпорядженні достатню кількість даних, щоб налаштувати його для наступного польоту.

Двигуни типу RDE мають високу термодинамічну ефективність і компактну конструкцію, що робить їх перспективними для використання. Не тільки США, а й інші країни, активно застосовують подібні установки. Наприклад, Китай нещодавно повідомив про розробку ракети, яка теоретично може розвивати швидкість до 16 Махів (19601 км/год). Японія повідомляла про прогрес у розробленні RDE ще 2021 року. Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) працює над створенням таких систем із компаніями Venus Aerospace і Raytheon.

Однак RDE працюють зовсім інакше, ніж звичайні двигуни, наприклад, ракетні. У типовому ракетному двигуні паливо й окислювач змішуються й запалюються в камері згоряння, утворюючи потужний вихлопний шлейф. А під час роботи RDE використовуються хвилі детонації, яка поширюється круговим каналом. Ця детонаційна хвиля підтримується завдяки впорскуванню палива й окислювача, які створюють ударну хвилю, що поширюється назовні з надзвуковою швидкістю.

Наступною пройде випробування рухова установка з обертовим детонаційним ракетним двигуном (RDRE). Розробники сподіваються довести на практиці, що RDRE — це двигун, здатний розвинути гіперзвукові технології.

Планується, що цей тип двигуна буде встановлений на дрон завдовжки 3,7 м, а перші тести заплановано на 2025 рік. Цей більший БПЛА, за задумом інженерів, повинен буде розвивати швидкість 4 або 5 Махів. Довгострокові цілі Venus — розробити велику машину зі швидкістю 9 Махів, і комерційний пасажирський літак з RDE, що розвиває швидкість 2+ Махів.

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