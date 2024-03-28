"Літаюча артилерія": як в Україні можуть застосовувати сербські дрони-камікадзе Mantis

Великий безпілотник, оснащений 120-міліметровим снарядом, допоміг би ЗСУ відбивати штурми російської піхоти, вважають експерти.

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Нещодавно компанія PR-DC із Сербії протестувала бойовий дрон Mantis, оснащений 120-міліметровим снарядом. Аналітики видання Defense Express припустили, що в Україні можливо було б створити його аналог для потреб ЗСУ.

Дрон-камікадзе Mantis має польотну масу 40 кг, дальність — до 15 км. Боєприпас по суті повністю вписаний у сам корпус БПЛА, а детонатор виведений назовні. Пристрій компактний: на перших кадрах відео нижче видно, як його спокійно переносить одна людина. Вона може виступати і в ролі оператора.

Ідея створення такого FPV-дрона, "заточеного" під стандартний артилерійський боєприпас, є актуальною для українських військовослужбовців і може слугувати підмогою для розвитку безпілотних літальних апаратів як "літаючої артилерії".

Характеристики у сербського безпілотника досить непогані. Аналітики роблять висновок, що дальність у 15 км дозволила б ЗСУ ефективно відбивати піхотні штурми ЗС РФ. Також вони зазначають, що в деяких випадках Mantis міг би стати гідною заміною класичному міномету на полі бою, або навіть був би ефективнішим за нього.

За словами експертів, дрону Mantis ще належить пройти низку модифікацій, перш ніж він потрапить на ринок. Однак сама ідея створення подібного БПЛА-носія для 120-міліметрового снаряда могла бути взята на озброєння українськими інженерами і конструкторами. В умовах війни, українські розробники швидше б впоралися з "обкаткою" пристрою і швидше організували б масове виробництво, ніж сербські колеги, вважають аналітики.

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"У пошуках нових засобів технологічної відсічі ворогу слід розглядати всі можливі варіанти нових розробок, зокрема, у сфері безпілотників. Тим більше, якщо брати приклад саме Сербії, то там вистачає цікавих розробок", — підсумовує видання.

Раніше писали, що британці створили надвитривалий безпілотник Sky Mantis 2. Дрон отримав потужніший мотор, завдяки чому може нести 2 кг корисного навантаження.

Також повідомляли, що росіяни більше не сховаються від дронів, оскільки ЗСУ оснащують новітньою системою машинного зору. Технологія зменшує залежність безпілотників від оператора, GPS і засобів РЕБ. З нею більшість бойових дронів зможуть самі шукати цілі та бачити те, що непомітно людським очам.