Не для призовників, а для військових: у Міноборони розповіли про застосунок "Армія+"

Застосунок, попередня версія якого вийде влітку, спростить документообіг та послуги для військових. У програмі не буде жодних документів цивільних військовозобов'язаних.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" вийде влітку 2024 року і дозволить зацифрувати журнали та краще надавати послуги військовим. Подробиці про нього розповіла сайту dou.ua заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Програму створюють разом з Міністерством цифрової трансформації України. Через секретність допущеним до його розробки є невелике коло людей. Існують чотири команди, створюють різні функції. Юридичний відділ створює правові та нормативні акти, які потрібні для роботи програми. Бізнес-аналітики обирають які служби запустити у першу чергу. Група програмістів безпосередньо розробляє програму, а фахівці з кібербезпеки думають над її захистом. Наявні напрацювання в програмі створені фахівцями Міноборони. Проте надалі міністерство залучатиме для розробки українські ІТ-компанії.

Раніше у міноборони розповіли про деякі послуги, що будуть в "Армія+". Серед них комплексна база знань, яка допоможе військовим у проходженні служби. Фаховим саморозвитком дозволять займатися навчальні курси онлайн. Також будуть в електронній формі рапорти та посвідчення військовослужбовця, яке зробить більш доступними послуги та бойові системи. також будуть форми зворотного зв’язку, для швидшої реакції держави на ті чи інші питання.

"Ми бачимо "Армію+" як super-app для військового, який містить усі необхідні сервіси та зацифровує усі процеси. One-stop-shop, що втілює радикальну зміну взаємовідносин між військовослужбовцями та державою", — розповідає заступниця міністра. One-stop-shop — концепція середовища, де споживчі отримують все необхідне в одному місці.

Серед військових проводили опитування, щоб визначити найбільш потрібні послуги для реалізації в програмі. Першими серед них будуть рапорти на відпустки, щорічні та за сімейними обставинами, а також рапорт щодо щорічної фінансової допомоги на оздоровлення. Надалі послуг буде більше. У розробці знаходиться функція онлайн-відстеження статусу поданого рапорту.

"У підрозділі міністерства будуть окремі люди, які підтримуватимуть "Армію+", збиратимуть і фільтруватимуть фідбек. Ми зацікавлені отримувати реальні та об’єктивні відгуки. Фідбек через застосунок точно буде впливати на виявлення та усунення неправомірних речей", — каже Катерина Черногоренко.

Електронне посвідчення захисника є еквівалентом військового квитка. Документ буде містити інформацію про звання, посаду, підрозділ військового тощо. Він діятиме так само як і паперовий документ. Електронна форма зменшить кількість ситуацій, коли неможлива ідентифікація через відсутність паперового квитка.

У розробці знаходиться електронний документ, який являтиме собою витяг з Єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг", має робочу назву "Сертифікат захисника". Він свідчитиме про статус військовозобов’язаного: чи придатний він до служби, де знаходиться на обліку та інше. Цього документу не буде в "Армія+" — програма призначена саме для військових.

Створення застосунку "Армія+" йде попереду зміни та ухвалення законів й інших актів, необхідних для його роботи. Ці зміни все ще перебувають на початковому етапі. Навіть для затвердження назви документа потрібний нормативно-правовий акт. За графіком розробки бета-версія "Армії+" буде доступна влітку. Поки що не йде мова про взаємодію застосунку з "Дією", але таку можливість у міністерстві не виключають.

Нагадаємо, цивільних військовозобов'язаних стосується Єдиний державний реєстр "Оберіг". Його вже використовують на кордоні для запобігання незаконному виїзду з України.