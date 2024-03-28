Telegram введе особливу функцію для жителів України, РФ і Білорусі після теракту в Крокусі

За словами творця месенджера Павла Дурова, у відповідь на скарги користувачів було заблоковано тисячі акаунтів, а десятки повідомлень не дійшли до своїх адресатів.

Наступного тижня користувачам месенджера Telegram з України, Росії та Білорусі буде доступна опція обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення. Таке рішення ухвалено у зв'язку зі скаргами російськомовних користувачів на повідомлення від незнайомців, що містять заклики до терактів. Про це 28 березня повідомив творець Telegram Павло Дуров.

За словами Дурова, у відповідь на ці скарги було вжито низку технічних та організаційних заходів для запобігання такій активності.

"У результаті десятки тисяч спроб відправити такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів", — пише Дуров.

Він зазначив, що з початку наступного тижня всі користувачі з Росії, України та Білорусії зможуть обмежувати список відправників особистих повідомлень.

"Ми також впроваджуємо рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації небажаних повідомлень. Telegram — не місце для несанкціонованих розсилок і закликів до насильства", — резюмував Дуров.

Нагадаємо, увечері 22 березня група осіб увірвалася в будівлю "Крокус Сіті" і почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення і зникли. На місці теракту знайшли вже понад сотню вбитих і понад 200 поранених.

25 березня Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для трьох громадян, причетних до справи "Крокус". Двоє людей — обвинувачені, третій — підозрюваний. Усіх заарештували до 22 травня. Серед заарештованих — двоє громадян РФ і один — має посвідку на тимчасове перебування.

Також нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що в місті Чадан Російської Федерації до відділку поліції доставили 9-річну школярку за заклики до "тероризму". У МВС оприлюднили скриншоти листування школярки, де вона пропонує "вбити людей за 500 тисяч рублів".