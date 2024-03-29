США обирають виробників чипів із Китаю, з якими не можна торгувати, — Reuters

США обмежують технологічні досягнення Пекіна з міркувань нацбезпеки. Але американським компаніям складно визначити, які заводи в Китаї виробляють передові чипи, а які — ні.

Сполучені Штати складають список передових китайських заводів з виробництва мікросхем, яким заборонено отримувати ключові інструменти. Його можуть оприлюднити в найближчі кілька місяців, передає Reuters, посилаючись на три анонімні джерела.

У 2022 році Міністерство торгівлі США заборонило американським компаніям постачати обладнання на китайські заводи, що виробляють передові чипи, оскільки США прагнуть суворо обмежити технологічні досягнення Пекіна з міркувань національної безпеки. Але компанії кажуть, що складно точно визначити, які заводи в Китаї виробляють передові чипи, а які ні, й вже давно закликають Міністерство торгівлі опублікувати конкретний список.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що США повинні "припинити надмірно розширювати концепцію національної безпеки і зловживати державною владою для придушення китайських компаній".

Офіційні особи США відповіли на запити компаній про складання списку на щорічній конференції з експортного контролю у Вашингтоні цього тижня.

"Люди кажуть: "Будь ласка, просто скажіть нам, які з цих передових технологій вас дійсно хвилюють", — сказав один чиновник, який виступав на заході.

Чиновник додав, що, ймовірно, список не буде вичерпним. Однак зазначив: якщо уряд зможе допомогти визначити, які саме об'єкти викликають у нього занепокоєння, то це допоможе американським компаніям.

Раніше ми писали про те, що США завдали Китаю нового удару, щоб зірвати виробництво чипів. Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що жодна сила не зможе зупинити темпи науково-технічного розвитку і прогресу Китаю.

Також інформували про те, що Китай заявляє про створення найенергоефективніших ШІ-чипів у світі. Два АІ-процесори для голосових помічників і медичних гаджетів виявилися на 10% потужнішими та на 90% енергоефективнішими за минулорічні аналоги.