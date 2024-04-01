ЗС РФ розставляють підступні пастки для українських бойових дронів "Баба Яга" (відео)

Російські військові в Україні знайшли кілька способів, як захищатися від атак безпілотників ЗСУ. Вони створюють фальшиві цілі, через які українці втрачають не тільки дешеві "камікадзе", а й дорогі бомбардувальники.

Російські окупанти на Горлівському напрямку бойових дій навчилися ставити пастки для великих українських дронів-бомбардувальників ("Баба Яга") та ховають артилерію на великій відстані. Про антидронову тактику росіян розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила з позивним "Хасан" в ефірі YouTube-каналу "Армія TV".

Під час сеансу зв’язку "Хасан" розповів, що наразі на напрямку росіяни ведуть оборонні дії. Вони переважно застосовують артилерію дальньої дії, що дуже заважає операторам дронів діставатися до неї.

"Вже такого, як було раніше, тобто артилерійські засоби стояли на відстані 10-12 кілометрів, зручно для більш точного ураження, станом на зараз такої ситуації не спостерігається — максимальні дистанції, максимально приховано", — зазначив "Хасан".

Російські військові використовують пастки на основі активного магнітного поля, щоб вражати дрони. Їх роблять зі великих шматків металобрухту та уламкових мін.

"Ми особисто не бачили, але ми чули про такий маневр: на дистанційне магнітне поле, щоб уразити якусь техніку, вони брали шматок металу напевно метр на два, який світився на тепловізорі, а зверху стояла міна МОН-50. Це для того, щоб коли дрон спускатиметься, щоб нанести вогневе ураження, міна спрацює і уламками вразить наш засіб, такий як "Баба Яга", — каже командир роти.

Росіяни також створюють багато хибних позицій, щоб відвернути увагу пілотів та змарнувати ресурс українських дронів камікадзе. Для цього окупанти почали застосовувати та прилаштовувати навіть спалену техніку. Втім, бійці "розкусили" їхні наміри та не атакують подібні цілі.

"Це напевно на усіх напрямках зараз ситуація з макетами. … Ми помічали навіть таку ситуацію, що спалена техніка, що перебувала на правому фланзі, було перетягнуто на лівий фланг, замаскована вночі, викопані старі капоніри, та відкривали стволи, щоб ми розуміли, що це робоча техніка, яка [нібито] працює по нас. Це досить хитрий маневр, але ми його знаємо, так що FPV-дрони не витрачаємо на такі цілі", — розповів "Хасан".

За словами командира, російські військові активно використовують мангали. Конструкції створюють перешкоди для кумулятивного струменю бойової частини дронів (коли вибухова речовина спрямовується вузькими каналами, щоб пробивати броню).

Також "Хасан" розповів про засоби радіоелектронної боротьби, якими на цей час користуються окупанти. Він каже, що одного разу росіянам вдалося придушити зв’язок на несподіваній частоті, втім, загалом чогось нового вони наразі не демонструють.

"Тиждень тому, ми не бачили, звісно, але на досить цікавій частоті управління нам придушили зв’язок. нам стало досить цікаво, ми не зрозуміли у чому причина. Як ми знаємо, Російська Федерація відома своїми засобами РЕБ, чогось нового ми, в принципі, не бачимо. Але з придушенням управління і відео дійсно маємо трохи проблеми" — каже командир.

Втім, він зазначає, що це "постійна гра", коли засоби РЕБ та частоти безпілотників змагаються один з одним. Коли у росіян з’являється щось нове, це дає можливість покращувати техніку та створювати щось нове, щоб обійти РЕБ противника.

Нагадаємо, дрони-бомбардувальники "Баба Яга" на фронт постачає переважно держава. Вони не тільки завдають потужного ураження російським окупантам, але й використовуються як транспорт для доставлення припасів підрозділам Сил оборони України.