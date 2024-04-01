"Слово призводить до наслідків": у Раді розповіли, коли в Україні заблокують Telegram

Блокування Telegram не буде вважатися зазіханням на свободу слова. Для внесення санкцій потрібно пройти певний шлях — від фіксації проблеми та винесення цього на РНБО до введення в дію указу президента, розповів нардеп Ярослав Юрчишин.

Нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що для того, аби заблокувати Telegram потрібно мати чіткі аргументи, зокрема рішення РНБО щодо санкцій. Про це він розповів в інтервʼю "РБК-Україна".

"Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію — рішення РНБО щодо санкцій, наприклад", — сказав Ярослав Юрчишин.

Він зауважив, що для цього повинна статися якась серйозна ситуація з витоком інформації. Нардепу не хотілося б, аби це сталося, тому потрібно зробити вибір.

Юрчишин вважає, що блокування Telegram не є зазіханням на свободу слова. Він наголосив, що свобода слова — це похідна від персоналізації, в такому випадку зрозуміло, хто стоїть за словом.

"Коли це слово порушує законні рамки, наприклад, лунає заклик до тероризму чи виправдовування російської агресії, то треба розуміти, що твоє слово приводить до певних наслідків", — зазначив нардеп.

Для того, аби внести якісь санкції, потрібно пройти певний шлях, вважає Юрчишин.

"Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які в нас стоять для національної безпеки, винесення цього на РНБО, рішення РНБО, указ президента, введення дію указу президента", — пояснив він.

Юрчишин додав, що це відбудеться у випадку, якщо якийсь удар по українській інформаційній безпеці "буде дуже болісним".

Нагадаємо, 28 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ОП не контролює Telegram-канали. За його словами, потрібно, аби в Telegram-каналів зʼявилося якесь регулювання з боку держави.

27 березня голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин розповів, в Україні можуть заборонити користуватися Telegram чиновникам та державним установам. Це станеться у випадку прийняття законопроєкту №11115 "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація".