Китай залишиться без ноутбуків. США оновили обмеження на експорт ШІ-чипів, — Reuters

США посилили експортні обмеження передових процесорів у КНР, і тепер у країну не можна експортувати ноутбуки, що містять такі процесори.

Адміністрація президента США Джо Байдена 29 березня 2024 року переглянула правила експортних обмежень, спрямованих на те, щоб ускладнити Китаю доступ до чипів штучного інтелекту (ШІ) та інструментів для виробництва напівпровідників. Про це стало відомо агентству Reuters.

Білий дім знову докладає зусиль щодо ослаблення китайської напівпровідникової промисловості з метою національної безпеки. Нові правила, які налічують 166 сторінок, набудуть чинності в четвер — 4 квітня 2024 року. Вони уточнюють, наприклад, що обмеження на постачання чипів до Китаю також поширюються на ноутбуки, що містять ці чипи.

Міністерство торгівлі США, яке здійснює контроль за експортом, заявило, що планує і надалі оновлювати обмеження на постачання технологій до КНР, оскільки прагне активізувати та вдосконалити ці заходи.

Експортні правила, запроваджені урядом США в жовтні 2023 року, були спрямовані на те, щоб зупинити постачання до Китаю передових чипів для ШІ, розроблених Nvidia, нагадує видання. Вашингтон активно бореться з Пекіном, вважаючи досягнення останнього в галузі створення процесорів проблемою, оскільки технологічний сектор КНР швидко розвивається і допомагає у створенні найсучаснішої зброї для Національно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Раніше ми повідомляли про те, що Китай наздоганяє США навіть під санкціями. Новий чип від підсанкційної компанії Huawei виявився не набагато гіршим за американський AMD Zen 3.

Також інформували, що Тайвань вдарить по Китаю і дуже боляче, залишивши КНР без передових чипів. Якщо санкції будуть схвалені урядом Тайваню, Китай не зможе виробляти чипи 14-нм і менше.