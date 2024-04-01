Польща почала розслідування використання шпигунської програми Pegasus попереднім урядом

Жертви злому шпигунської програми Pegasus будуть повідомлені про атаку, а проти колишніх чиновників можуть бути порушені кримінальні справи.

Нинішній польський уряд відкрив розслідування щодо використання шпигунського програмного забезпечення (ПЗ) Pegasus урядом Матеуша Моравецького. Про це 1 квітня пише The Guardian.

Як зазначає видання, наразі вже проводять парламентське розслідування у цій справі і цілком припускають кримінальні обвинувачення щодо колишніх урядових чиновників.

За інформацією Guardian, новий міністр юстиції Польщі Адам Боднар наголосив, що найближчим часом уряд проінформує всіх людей, які зазнали нападу ПЗ, про ці інциденти, і відповідно до польського законодавства вони, за бажанням, зможуть пред'явити вимоги про фінансову компенсацію за моральну шкоду.

"Є велика ймовірність, що за кілька місяців у нас будуть досить великі знання про те, як і з якою метою використовували це обладнання", — зауважив Боднар.

Що відомо про Pegasus

Pegasus — це розроблений ізраїльською компанією NSO Group пристрій, який може не тільки стежити за мобільним телефоном, а й також отримати в ньому доступ до повідомлень власника в месенджерах і навіть використовувати телефон як диктофон, про що власник мобільника і не здогадується.

Ще 2021 року, нагадує Guardian, було створено консорціум ЗМІ, який отримав реєстр із тисячі телефонних номерів, на які був націлений Pegasus. Зокрема, шпигунське ПЗ використовувалося кабінетом угорського прем'єра Віктора Орбана проти нелояльних до нього ЗМІ та громадянського суспільства.

Тоді ж Громадянська лабораторія Університету Торонто (Канада) виявила використання Pegasus у Польщі, зокрема проти тодішньої опозиційної партії, яка нині є провладною.

Pegasus і Польща

Після перемоги коаліції "Громадянська платформа" на парламентських виборах восени 2023 року уряд Дональда Туска пообіцяв розслідувати можливі зловживання з боку PiS — правої націоналістичної партії "Право і справедливість". У межах цього розслідування вже замінено керівників державного телебачення і воно може призвести до відставки голови центрального банку Польщі Адама Глапінського, який є прихильником PiS.

"PiS занадто довго брехала нам про Pegasus, і зараз ми збираємося докопатися до суті", — наголосила Магдалена Срока, депутатка, яка очолює парламентську комісію.

Водночас це шпигунське ПЗ могло використовуватися і в законних кримінальних розслідуваннях, тому реєстр людей, на яких воно було спрямоване, розголошуватися не буде.

"Міністерство юстиції та спецслужби планують виносити рішення у справах, які здаються політизованими або образливими, та інформувати людей індивідуально листом про те, що вони стали об'єктом нападу. Тоді людина може сама ухвалити рішення про те, чи оприлюднювати інформацію, чи приєднатися до майбутніх судових позовів щодо стеження", — заявляють нинішні представники польської влади.

Цілком можливо, як кажуть експерти, що польський уряд припинив використовувати Pegasus 2021 року, саме після оприлюднення низкою медіа подробиць про це шпигунське ПЗ. Водночас, як зауважують аналітики, все одно це створило потенційний пролом у національній безпеці. До того ж розслідування зловживань у минулому важливе ще й через те, як зауважив Войцех Кліцький, юрист та активіст Фундації "Паноптикон", що ці технології не стоять на місці, а розвиваються, тож треба "дивитися в майбутнє".

Нагадаємо, 28 березня прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що деяким законодавцям Євросоюзу платили за поширення російської пропаганди.