Китай сподівається перемогти США за допомогою супутників та ШІ: як НВАК готується до війни

Армія Китаю активно використовує цивільні технології, особливо у сфері розвідки, але аналітики вважають, що санкції Білого дому проти техносектору країни можуть все зіпсувати.

Сили стратегічної підтримки Національно-визвольної армії Китаю (НВАК) використовують цивільні технології для розширення можливостей КНР з ведення космічної, кібер-, електромагнітної та психологічної війни, передає SCMP.

Минулого тижня НВАК заявила про створення стратегічного потенціалу в регіонах, що розвиваються, для зміни військового балансу між КНР і США, оскільки країна стикається з ризиками, за якими може послідувати збройний конфлікт. Перед Силами стратегічної підтримки (ССП) стоїть завдання — підготувати НВАК до майбутнього конфлікту, використовуючи нові технологічні інструменти для ведення розвідки і спільних операцій.

Видання нагадує, що 2015 року Пекін створив новий рід військ — Сили стратегічної підтримки. Вони призначені для розширення військових можливостей космічної, кібер-, електромагнітної та психологічної війни. Їм доручено надавати розвідувальні дані всім силам НВАК, одночасно допомагаючи в спільних операціях.

ССП курирує два департаменти: космічні сили і кіберсили. Космічні сили мають у своєму розпорядженні Департамент космічних систем, який керує кількома центрами запуску супутників, а також тренувальними базами по всьому Китаю. У їхньому віданні створення, запуск і експлуатація супутників зв'язку та розвідки, використання супутникової навігаційної системи BeiDou у військових операціях.

Подібно до Кіберкомандування США, Кіберсили КНР також включають Департамент мережевих систем, який відповідає за захист і напад на комп'ютерні мережі супротивників, електромагнітний захист і напад, збір розвідувальних даних шляхом перехоплення сигналів.

Сем Бреснік, науковий співробітник Центру безпеки та новітніх технологій Джорджтаунського університету (США), вважає, що ССП відіграє центральну роль у НВАК, особливо коли йдеться про координацію розроблення та використання нових можливостей у космосі, кібербезпеки та штучного інтелекту (ШІ), наприклад, для підвищення військового потенціалу країни та боротьби з так званими спільними операціями, які США проводять разом із союзниками.

За словами аналітиків, високотехнологічний підрозділ ССП, який виконує стратегічні функції у всіх структурах НВАК, значною мірою покладається на підтримку цивільних технологій, як-от розробка нейромереж. На думку китайських військових, ШІ відіграє дедалі важливішу роль у підготовці збройних сил до майбутньої війни, особливо у сфері розвідки. Однак аналітики вважають, що сильна залежність ССП від високих технологій може зробити їх уразливими, враховуючи, що США продовжують вести санкційну війну з Китаєм.

Раніше ми писали про те, що Китай залишиться без ноутбуків, оскільки США оновили обмеження на експорт ШІ-чипів. США посилили експортні обмеження передових процесорів у КНР, і тепер у країну не можна експортувати ноутбуки, що містять такі процесори.

Також повідомляли, що секрети армії Китаю "злили" через месенджер WeChat. Сили стратегічної підтримки НВАК вирішили, що тендерне агентство не вжило заходів безпеки, і призупинили всі закупівлі, що проходили через цього підрядника.