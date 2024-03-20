Прикра помилка: секрети армії Китаю "злили" через месенджер WeChat

Сили стратегічної підтримки НВАК вирішили, що тендерне агентство не вжило заходів безпеки, і призупинили всі закупівлі, що проходили через цього підрядника.

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Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розірвала договір з China Far East International Tendering Co., тому що компанія порушила правила конфіденційності, пересилаючи дані через WeChat та електронну пошту і зберігаючи документи на незахищених комп'ютерах, передає SCMP.

Повідомляється, що China Far East International Tendering Co., найнята як тендерне агентство для закупівлі обладнання, порушила правила конфіденційності під час проведення закупівель для Сил стратегічної підтримки НВАК. Сили стратегічної підтримки армії КНР займаються інтеграцією стратегічних функцій у збройних силах — від космосу та інтернету до психологічної війни. Сили також служать центром збору розвідувальної інформації.

У Китаї передача державної таємниці через інтернет без вжиття належних заходів конфіденційності є незаконною. У НВАК заявляють, що компанія порушила правила ведення тендерних закупівель, переправивши велику кількість матеріалів з оголошеннями про закупівлі електронною поштою та месенджером соцмережі WeChat. Компанія також зберігала велику кількість конфіденційних документів на незахищених комп'ютерах. Однак у НВАК не уточнюють, чи порушив підрядник держтаємницю, чи ні.

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Тепер будь-яким підрозділам НВАК не дозволяється підписувати з компанією нові контракти, а всі проєкти, незалежно від їхньої стадії реалізації, будуть закриті. Певні військові частини повинні будуть оперативно перевірити наявну інформацію на предмет витоків. Військові наголошують, що безпечність підрядника призвела до серйозних ризиків.

Раніше ми писали про те, що Китай обганяє США в галузі технологій, подавши на 25% більше патентів у 2023 році. Підсанкційна Huawei очолила рейтинг серед компаній з усього світу, які подавали патентні заявки на розробки у сфері телекомунікацій та комп'ютерних технологій.

Також повідомляли, що в Китаї придумали ударний БПЛА, здатний розділитися на кілька дрібних дронів і таким чином створити цілий рій безпілотників для атаки систем ППО противника.