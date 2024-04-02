РФ та Китай протестували канал зв'язку в 3800 км, який не можна ні прослухати, ні зламати

Росія і Китай обмінялися картинками 256 × 64 пікселі за допомогою супутника і квантового ключа шифрування довжиною 310 Кбіт.

Російські вчені з Університету МІСіС, Російського квантового центру і компанії "КуСпейс Технології" опублікували матеріал у науковому виданні Optics Express, де стверджують, що їм вдалося реалізувати безпечний супутниковий канал зв'язку протяжністю 3800 км. Перехопити дані, що передаються цим каналом, неможливо, передає Nplus1.

У статті автори повідомляють, що спочатку вони передали квантовий ключ шифрування довжиною 310 Кбіт між станціями в Звенигороді (РФ) і Наньшані (КНР), а після цього станції обмінялися повідомленнями, які вчені охарактеризували як абсолютно захищені від перехоплення. Повідомлення містили зображення 256 × 64 пікселі. Супутниковий зв'язок забезпечив китайський апарат "Мо-цзи", запущений у 2016 році для передачі розподілених квантових ключів за допомогою лазерних каналів.

Схема встановлення квантово захищеного зв'язку в Звенигороді Фото: Optics Express

Передача повідомлень супутниковим квантовим каналом стала можлива ще й завдяки двом телескопам. Перший використовувався для роботи з інформацією, а другий — для наведення на супутник. Росіяни сподіваються, що китайські партнери допоможуть їм розвинути захищені мережі для передачі даних.

У 2022 році Китай вивів на орбіту супутник квантового зв'язку Jinan 1 ("Цзинань-1"). Він здатний передавати квантово захищені ключі у 2, а то й у 3 рази швидше, ніж дещо застарілий "Мо-цзи".

Видання нагадує, що в РФ квантова лінія зв'язку з'явилася 2017 року і використовувалася фінансовими установами. А в КНР квантовими мережами користуються великі енергетичні підприємства, які є стратегічно важливими для Пекіна.

Раніше ми повідомляли, що квантові технології вийшли на новий рівень: дані передали за допомогою квазічастинок. Німецькі вчені змогли забезпечити стабільний зв'язок між окремими квантовими модулями за допомогою магнонів.