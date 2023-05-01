"Укрпошта" знову обмежує безплатний обмін старих лампочок на LED: що зміниться

На кінець квітня 2023 року українці обміняли трохи більше 18 мільйонів ламп. Найактивніше програмою обміну користувалися в Київській області, де обміняли 1,8 млн ламп, і в Дніпропетровській — 1,2 млн ламп.

"Укрпошта" знову скоротить відділення, де українці ще можуть безплатно обміняти старі лампи розжарювання на LED-лампи на тлі падіння попиту. Із 1 травня 2023 року така послуга буде доступна лише в центральних відділеннях пошти у 23 населених пунктах, повідомляє пресслужба компанії.

Обмінювати лампочки без попереднього замовлення в "Дії" можна буде лише до 5 травня включно.

"Із 6 числа прийматимуть лампи розжарювання для обміну лише центральні відділення "Укрпошти" в обласних центрах, де є найбільший попит і потреба", – зазначили в пресслужбі.

У компанії пояснили, що останнім часом попит на програму обміну старих лампочок сильно знизився після пікового періоду наприкінці зими — на початку весни 2023 року.

Водночас в Україні зараз для обміну доступно ще 17 млн лампочок. Найближчим часом у країну поставлять ще 5 млн економних LED-ламп.

Як дізнатися, у яких відділеннях пошти можна обміняти лампочки

Як і раніше, вся інформація про це доступна в "Дії". Щоб подати заявку на обмін лампочок, потрібно:

авторизуватися в програмі "Дія", вибрати меню "Послуги" та пункт "Обмін ламп".

ввести номер телефона та вибрати зі списку доступне відділення "Укрпошти", в якому вам зручно здійснити обмін.

дочекайтеся повідомлення від "Дії": після підтвердження заявки на обмін ламп у вибраному відділенні пошти заявник матиме п'ять днів.

Скільки ламп обміняли українці

Програма обміну ламп стартувала в лютому 2023 року, і за цей час, за даними "Укрпошти", громадяни обміняли трохи більше ніж 18 мільйонів ламп. Де найактивніше обмінюють лампочки:

у Київській області — станом на квітень обміняли 1,8 млн ламп;

у Дніпропетровській області — 1,2 млн ламп.

Програма обміну від початку була доступна в 23 тис. населених пунктів України, крім тимчасово окупованих територій. Нею скористалися понад 3,5 млн українців.

Водночас у Кабміні України розробляють масштабну програму відновлення енергосистеми. Також проєкт і процедури будуть розроблені на основі європейських правил.