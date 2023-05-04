Прем'єр-міністр Бельгії анонсував механізм конфіскації заморожених активів РФ (відео)

В березні минулого року, як заявив очільник бельгійського Кабміну Александер де Кроо, його держава заарештувала 197 млн євро доходів від російських активів.

Бельгія розробляє механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів, які можна відчужити та використати. Йдеться про понад 200 мільярдів доларів РФ. Про це на брифінгу в Гаазі із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте повідомив очільник бельгійського Кабміну Александер де Кроо.

Він наголосив на том, що дуже важливо передати кошти на відновлення України. Політик вважає, що саме Росія має платити за збитки та руйнування, які завдали її війська.

"Бельгія буде шукати механізми, які могли б втілити це у реальність", – заявив Александер де Кроо.

Очільник бельгійського уряду також зазначив, що в березні минулого року Бельгія заарештувала 197 млн євро доходів від російських активів. Ці кошти держава має намір використати для допомоги українським біженцям та підтримки України.

"Впевнений, що ми повинні йти далі — не тільки заморожуючи відсотки від російських активів, а й конфісковуючи їх", – пояснив політик.

Політик додав, що Бельгія використовує прибуток від відсоткових ставок із заморожених у країні 58 мільярдів євро російських активів для допомоги Україні і шукає можливість ще більше збільшити використання цих коштів.

Нагадаємо, 25 березня Euractiv з посиланням на AFP повідомили, що у Євросоюзі розповіли про складність конфіскації російських валютних резервів на користь України. За словами керівника оперативної групи ЄС Андерс Анлід, "немає нічого простого", коли справа доходить до пошуку великих сум на відновлення України за допомогою російських валютних активів.