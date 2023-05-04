Україна після війни: скільки мільярдів знадобиться на відновлення країни

За словами Володимира Зеленського, росіяни зруйнували енергетичні станції, мережу освітніх закладів, культурні центри та музеї, церкви та об'єкти різної інфраструктури.

Ліквідація наслідків війни з Росією та повоєнне відновлення коштуватиме нашій державі близько 400 мільярдів доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Олександром де Кроо в Гаазі, 4 травня 2023 року.

За його словами, окупанти зруйнували енергетичні станції, мережу освітніх закладів, культурні центри та музеї, церкви та об'єкти різної інфраструктури. Володимир Зеленський зазначив, що досі існує проблема із чинним законодавством в інших країнах щодо конфіскації та передачі російських заморожених активів для їх використання для відновлення нашої країни.

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Голова держави нагадав, що Бельгія збирається передати Україні заморожені російські активи на суму 58 мільярдів євро, але, за словами Зеленського, цих грошей не вистачить для відновлення.

"Бо навіть за недавньою оцінкою Світового банку нам потрібно понад 400 мільярдів. Це реальна статистика. Але ми не знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, який там рівень руйнувань", — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна просить країни-союзники та Європейську комісію знайти механізм, який дозволить передати нашій державі заморожені російські активи.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив в інтерв'ю "Obserwator Finansowy", що прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ зараз оцінюються майже у 140 мільярдів доларів.

За його словами, це 2/3 від довоєнного внутрішнього валового продукту (ВВП) України. Він також зазначив, що через війну країну залишили 8 мільйонів громадян, що становить понад 20% населення до повномасштабного вторгнення.