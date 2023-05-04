Дефіциту не уникнути: українців попередили про відключення світла влітку (відео)

За словами Олександра Харченка, літній пік споживання електроенергії Україні практично не має чим покривати.

Віялові відключення світла розпочнуться в Україні у липні-серпні 2023 року. Про це заявив 4 травня під час онлайн-брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, у літні пікові періоди — у другій половині липня та в серпні, в Україні багато атомних блоків виведуть із роботи в ремонт. Тому виникне дефіцит в енергосистемі.

"Думаю, без дуже значних зусиль ми, найімовірніше, не уникнемо відключень електроенергії у другій половині липня та в серпні. Літній пік споживання практично нічим покривати", — розповів Харченко.

Дефіцит генерації можна уникнути завдяки імпорту близько 1 ГВт – це вся потужність, яку може закупити Україна. Але у цьому випадку, як зазначив експерт, "електрика буде дорогою".

"Але попередні розрахунки показують, що цього буде недостатньо, і доведеться запускати енергоблоки, які можуть працювати тільки на газу".

Проте Олександр Харченко додав, що при використанні газу з цією метою його буде складніше накопичити на наступний опалювальний сезон. Оскільки тоді буде потрібно 2 млрд куб м газу – ресурсу власного видобутку точно не вистачить.

Як відновлюють українську енергосистему після обстрілу

Оскільки ЗС РФ під час ракетних ударів пошкодила значну частину електростанцій, найскладніше завдання зараз, за словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, — відновити якнайбільше енергоблоків до початку осінньо-зимового періоду.

"Звичайно, йде робота з відновлення магістральних мереж "Укренерго", що найбільше постраждали під час обстрілів. Упевнений, що з цим завданням зможемо впоратися. Хоча повне оновлення енергосистеми займе кілька років. Є об'єкти, які зруйновані майже повністю, вони зараз перебувають у процесі активного відновлення", — зазначив він.

Крім того, влітку 2023 року енергетики не зможуть розраховувати на потужності Запорізької АЕС, яка знаходиться під окупацією росіян. Також є масштабні пошкодження на теплових та гідроелектростанціях.

"Тому у нас менше, ніж зазвичай, доступної потужності. Тому нам потрібно буде активувати всі резерви, які є в нашій енергосистемі, щоб пройти літній період без відключень. Радше за все, певні обсяги електроенергії будемо імпортувати з Європи", — додав Володимир Кудрицький.

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