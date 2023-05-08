Пенсії в Україні: хто з жінок може отримати надбавку до виплати

Додаткові виплати призначені лише для багатодітних українок, пенсіонерів, які виховують неповнолітніх та осіб з інвалідністю. Також перерахувати пенсії можуть за вислугою років.

Жінки в Україні мають право на отримання доплат до пенсії за віком від 70 років і у разі, якщо виховують 5 дітей. Про це 6 травня повідомила Судово-юридична газета.

Журналісти пояснили, що найвищі пенсійні надбавки належать жінкам-матерям п'ятьох дітей. Такі жінки мають право вийти на пенсію після досягнення 50-річного віку, проте мати не менше 15 років страхового стажу. Вік дітей має бути не менше шести років. Також матері 5 дітей можуть мати право на доплату до пенсії за особливі заслуги перед Україною, розмір такої доплати може становити 35% прожиткового мінімуму надбавки до пенсії для непрацездатних громадян.

Видання повідомляє, що у 2023 році цей показник становить 2093 грн. Відповідно багатодітні матері, що вийшли на пенсію, можуть отримувати доплату у розмірі 732,55 грн.

Надбавки до пенсій за віком

Також українки віком від 70 до 75 років можуть отримати надбавки у 300 гривень, українки віком від 75 до 80 років отримають — 456 грн, а ті, хто досяг віку від 85 років, отримуватимуть 570 гривень.

Надбавки за виховання неповнолітніх

Надбавка для чоловіків та жінок пенсійного віку, які утримують дітей та підлітків віком до 18 років становитимуть по 150 гривень на кожну дитину.

Для отримання додаткових виплат за утримання підлітка, українцям необхідно подати заяву до відділення Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії, обов'язково додавши документи, що засвідчують особу, вказати вік дитини та родинні відносини, що підтверджують її перебування на утриманні заявника.

Пенсійні надбавки з інвалідності та вислуги років

Пенсійні надбавки за вислугою років та по інвалідності, призначені відповідно до законів України "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", становитимуть по 150 гривень.

Також видання повідомляє, що українські пенсіонери, які мають статус почесного донора крові, можуть отримати надбавку у розмірі 10% прожиткового мінімуму. Статус почесного донора крові можна отримати у разі, якщо людина безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на початку літа українцям планують перерахувати пенсійні виплати. Доплату до пенсії у розмірі однієї тисячі гривень вже у червні зможуть отримати українці, які на той момент отримували виплати у розмірі 5842 гривень, а також при виході на заслужений відпочинок мали 35 років робочого стажу.

Також нагадаємо, наприкінці квітня Пенсійний фонд України (ПФУ) та Міністерство фінансів оголосили про початок перевірки одержувачів соціальних виплат, зокрема й пенсіонерів.