3 тисячі фур чекають у черзі: страйкарі "заблокували" кордон між Польщею та Україною

За інформацією журналістів, ситуація на польсько-українському кордоні не покращала навіть після компромісного рішення урядів. При цьому транспортні засоби із гуманітарною допомогою без проблем продовжують рух.

Незважаючи на те, що урядам України та Польщі вдалося прийняти компромісне рішення, на кордоні все ще перебуває понад три тисячі машин і вiн фактично заблокована. Про це повідомляє "ТСН" 8 травня.

Йдеться про пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", де сотні фур змушені стояти в чергах через страйк польських перевізників. Вони вкрай обурені тим, що для українських вантажів було запроваджено спрощену процедуру перетину кордону.

Черга все ж таки рухається, як зазначають журналісти, проте все ще дуже повільно. Деякi водії знають про те, що після домовленостей Польщі та України ситуація мала змінитися, але вранці все було так само.

Більшість далекобійників днями стоять на кордоні, адже не знали про страйк і записувалися за допомогою електронної черги. Це призвело до того, що там знаходиться щонайменше три тисячі транспортних засобів. За крайню зміну проїхати змогло трохи більше сотні автомобілів.

Без проблем пропускають виключно фури із гуманітарною допомогою, небезпечним вантажем, тваринами, а також пасажирські автобуси.

"Ситуація напружена і складна, але ми сподіваємося, що зрушення пішло і машини запускатимуть", — каже старша інспекторка "Укртрансбезпеки" Марія Сташук.

Ягодин – Дорогуськ – це найпотужніший пункт пропуску на кордоні Польщі та України. У зв'язку з простоєм далекобійники зазнають величезних збитків, а сенсу їхати на інші пункти пропуску вкрай мало, бо там теж накопичуються черги.

"Вони пропускають лише до 5 автомобілів на в'їзд до України. Це польський експорт для нас і поодинокі на годину товари сільсько-господарського", — каже представниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Нагадаємо, 3 травня Польща зняла заборону на імпорт агропродуктів із України. Скасування обмежень на ввезення українських продуктів пов'язане із врегулюванням логістичних проблем у країнах Східної Європи з боку Євросоюзу.