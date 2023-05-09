Нафта даром. Чи здатні санкції змусити Росію продавати свої енергоносії за безцінь

Санкції остаточно не зупинили розповсюдження російської нафти світом, але змушують Росію збувати її по демпінговим цінам. Скільки коштуватиме російська нафта та якими будуть наслідки обвалу цін.

Санкційний тиск й світова кон’юнктура сприяють різкому падінню цін на нафту флагманської російської марки Urals, наслідки чого Фокус аналізує у своєму новому огляді "Бензоколонка без нафтодоларів. Коли у Росії виникне дефіцит коштів на війну".

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє заборона Євросоюзу на імпорт сирої нафти та обмеження цін на експорт до третіх країн на рівні $60 за барель, а з 5 лютого 2023 року — заборона на імпорт і обмеження цін на нафтопродукти. Й хоча деякі країни, в першу чергу — Китай, Індія і Туреччина — продовжують купувати значні об’єми російської нафти, ціни вже відреагували на санкційні зусилля.

Так, за інформацією Мінфіну Росії за січень-квітень 2023 року середня ціна нафти марки Urals складала $51,05 за барель, тоді яку у січні-квітні 2022 року — $84,68 за барель.

Як зауважує в коментарі Фокусу Олександр Мартиненко, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU, що у російському бюджеті на 2023 рік для досягнення відносно безболісних рівнів дефіциту закладена експортна ціна нафти у $70 за барель. Тобто, фактично Росія тепер недоотримує $20 на кожному барелі нафти.

Надалі ситуація може додатково загостритись. Адже за прогнозами Віталія Шапрана, екс-члена Ради НБУ, закручування санаційних гайок цілком може призвести до падіння цін на російську нафту URALS до $40-45 за барель.

Падіння цін на нафту має призвести до стагнації й занепаду в російській нафтовидобувній галузі. Але, як зауважує Віталій Шапран, нафта зі старих свердловин має нижчу собівартість, тоді як в нових проєктах витрати на видобуток більші. Відповідно, за словами співрозмовника Фокусу, при ціні нафти біля $50 за барель збитковим стає 5% обсягів видобутку, при $45 — 15%, $40 — 45% і т.д.

Олександр Мартиненко уточнює, що середні витрати на добутий барель російських діючих родовищ (собівартість видобутку нафти в Росії) становлять приблизно $30, а для перспективних нафтодобувних потужностей – трохи вище за $50. Тобто, вже за наявної ціни цілковито вірогідним є вимушене скорочення виробництва й воно вже відбувається.

Так, за даними Bloomberg, у березні 2023 року доля недіючих нафтових свердловин в Росії склала 18,1% у порівнянні з 15,6% у лютому. Bloomberg повідомляє, що частка недіючих свердловин найбільш помітно зросла в компаніях "Башнєфть" і "Славнєфть". У випадку з "Башнєфть", яка експлуатує родовища нафти в Волго-Уральському регіоні, за інформацією Bloomberg частка таких свердловин підскочила майже до 44% з 29,2% у лютому.

Нагадаємо, ще у вересні 2022 року у коментарі Фокусу Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" попереджав, що під впливом санкцій негативні процеси передусім охоплять регіони із високою вартістю видобутку нафти в європейській частині РФ (Башкирія, Удмуртія, Татарстан) і території, де є проблеми з якістю сировини. Проте, повноцінний ефект від санкцій співрозмовник Фокусу тоді не очікував раніше другої половини 2023 року.

Як зниження потоку нафтодоларів вплине на здатність Росії фінансувати війну проти України Фокус аналізує у своєму огляді "Бензоколонка без нафтодоларів. Коли у Росії виникне дефіцит коштів на війну".

Раніше в коментарі Фокусу Віталій Шапран назвав основний фактор для розвалу економіки Росії.