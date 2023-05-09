Боржникам приготуватись: банкам дозволили блокувати картки українців

Тепер українські банки блокуватимуть рахунки громадян на запит виконавчої служби, але боржники зможуть сплачувати зі свого рахунку податки та збори без урахування арешту.

В Україні з 9 травня 2023 року більше не дія ухвала Кабміну, в рамках якої Державній виконавчій службі заборонялося заарештовувати рахунки українців на суму менше 100 тисяч гривень під час воєнного стану. Причина: набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану". Документ опубліковано на сайті Верховної Ради.

Тепер українські банки блокуватимуть рахунки громадян на запит виконавчої служби. При цьому в рамках нового закону клієнтам дозволено користуватися сумою у розмірі 2 мінімальних зарплат (тобто 13,4 тисячі гривень), але за умови, що клієнт звернувся до виконавця і той, своєю чергою, надіслав до фінансової установи постанову на зняття арешту на цю суму за одним із рахунків.

Також боржники із заблокованими рахунками можуть сплачувати з нього податки, збори без урахування арешту, за умови, що такий рахунок визначено для здійснення видаткових операцій.

За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, у рамках виконання закону банк заблокує карткові рахунки близько 436 тисяч своїх клієнтів.

"Оскільки закон набув чинності, ми повинні повернути арешти, які знімали під час дії воєнного стану. Це торкнеться майже 436 тисяч наших клієнтів. Дуже шкода, але ми нічого не можемо з цим вдіяти. Усі банки його виконуватимуть", — написав Олег Горохівський у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо також, що ще у 2021 році в Україні запрацювала система автоматичного арешту грошей на рахунках українців. Вона передбачає автоматичний арешт через борги за:

неоплачені штрафи;

штрафи порушення ПДР;

борги за комунальні платежі;

борги з аліментів;

Раніше Фокус пояснював, чому податкова отримуватиме всі дані щодо рахунку підприємця, а також дані його контрагента та відомості про особисті рахунки.