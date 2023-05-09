Українці по-новому робитимуть покупки в інтернеті: що змінює НБУ

Тепер, щоб здійснити онлайн-розрахунок, користувачам доведеться використовувати щонайменше два елементи захисту. У НБУ розповіли, що це означає.

Національний банк України хоче знизити ризики шахрайства, тож зажадав від постачальників платіжних послуг застосовувати посилену автентифікацію користувачів. Про це повідомила прессслужба регулятора.

Наголошується, що тепер постачальники платіжних послуг повинні використовувати посилену аутентифікацію користувачів при отриманні ними дистанційного доступу до рахунків, ініціювання дистанційної платіжної операції, будь-яких інших дій у разі підозри вчинення шахрайства або інших неправомірних дій (або якщо такий ризик існує).

Після аутентифікації користувача продавець послуги отримає унікальний код, за яким операція на конкретну суму буде пов'язана з покупцем. Цей код буде використовуватися завжди, як тільки користувач отримуватиме доступ до рахунку, виконувати дистанційно платіжну операцію тощо.

"Наприклад, якщо раніше під час онлайн-розрахунків було достатньо інформації про платіжну картку та одноразовий пароль, тепер необхідно буде використовувати як мінімум два елементи захисту, які підтверджують, що платіж здійснює законний користувач, а не шахрай", — наголошується в повідомленні.

Повідомляється також, що рішення зумовлене необхідністю реалізації Закону України "Про платіжні послуги" та гармонізації українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.

Зазначимо, за інформацією Нацбанку, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками за підсумками 2022 року становила 481 млн грн. Це на 46% більше, ніж у довоєнному 2021 році.

Найчастіше шахраї наживалися на українцях в інтернеті – 86% від загальної кількості випадків, тоді як решта 14% — через фізичні пристрої (торговельні мережі, банкомати, пристрої самообслуговування).

Нагадаємо також, як наприкінці березня 2023 року Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила у Рівненській області зловмисників, які виманювали гроші у зниклих безвісти захисників України. За інформацією правоохоронців, в'язні шукали в інтернеті тих, хто розшукує знайомих учасників бойових дій, представлялися їм військовими та пропонували допомогти з'ясувати інформацію зниклим захисникам і навіть їх за винагороду.