Нафтогазові доходи Росії падають: як Кремль втрачає гроші через санкції

У 2022 році Європа та країни "Великої сімки" обмежили постачання нафти та газу з Росії. У Кремлі досі стверджують, що у них все добре, а санкції на економіку не діють, але виявляється, що усе не так.

Росія витрачає нечувані гроші на війну проти України завдяки своїм свердоходам від продажу нафти та газу. Однак завдяки міжнародним санкціям Кремль поступово втрачає доступ до грошей. Так, з січня до квітня 2023 року нафтогазові доходи агресора скоротилися на 52%, якщо порівнювати з показниками минулого року за аналогічний період. Про це повідомляє Міністерство фінансів РФ.

Згідно з інформацією відомства, на початку року нафтогазові доходи країни становили 2,3 трлн рублів, а не нафтогазові — 5,5 трлн рублів. За період із січня до квітня бюджет РФ поповнився на 7,8 трлн рублів — це на 22% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

При цьому витрати РФ за січень-квітень становили 11,2 трлн рублів, що на 26% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Чому знижуються доходи Кремля

У російському Мінфіні відкрито не визнають впливу міжнародних санкцій на доходи країни. Там зазначають, що падіння нафтогазових доходів відбувається на тлі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням експорту газу.

Де Росія шукає ринки збуту для нафти, газу та нафтопродуктів

Санкції Заходу звузили та ускладнили, але не зупинили експорт енергоносіїв із Росії. Тож тепер найбільшими експортерами нафти та газу замість Європи є Китай, Індія та Туреччина.

"Обсяги експорту російських нафтопродуктів поки що майже не змінилися, адже санкції проти них були введені лише в лютому 2023 року. Але у випадку з нафтопродуктами Росії буде набагато складніше знайти альтернативні ринки, хіба що за наявності великих знижок, що вже можна спостерігати на прикладі додаткових поставок до Туреччини та навіть до Бразилії та країн Перської затоки", — пояснив Фокусу у травні 2023 року голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Тим часом втрати РФ від експорту газу виявилися значно більшими. Як зазначає Олександр Мартиненко, експортні обсяги "Газпрому" за межі блоку СНД впали у 2022 році на 46% і цього року можуть впасти ще наполовину.

Раніше повідомлялося, як дизельне паливо, яке виробляється з російської нафти, продовжує потрапляти на європейський ринок. Також ми писали про те, що за даними The Wall Street Journal від 24 квітня, російська державна суднобудівна компанія United Shipbuilding Corporation через санкції закінчує деталі для двигунів.