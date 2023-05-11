Заощадила $5 мільярдів: Індія минулого року вдесятеро збільшила імпорт нафти з РФ

За словами журналістів, Нью-Делі виправдовує активізацію співробітництва з країною-агресором тим, що не може сплачувати вищу ціну. Країна залежить від енергоносіїв, а мільйони індійських громадян живуть у злиднях.

2022 року Індія вдесятеро наростила імпорт нафти з Російської Федерації. Таким чином, країна заощадила 5 млрд доларів. Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані індійського держбанку Bank of Baroda.

Зазначається, що третя найбільша економіка Азії заощадила близько 5 млрд доларів завдяки збільшенню закупівель нафти з Москви.

"Це відбувається в той час, коли західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну.

Росія продає енергоносії зі знижкою таким країнам, як Китай та Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі. 2021 року російська нафта становила лише 2% річного імпорту сирої нафти Індії. Наразі ця цифра становить майже 20%”, – зазначає видання.

Також цифри свідчать, що протягом останнього фінансового року Індії вдалося заощадити близько 89 доларів за тонну сирої нафти.

Попри тиск із боку країн Заходу, Нью-Делі відмовився приєднатися до санкцій щодо російського імпорту і не виступив із прямим засудженням агресії РФ проти України.

Індія виправдовує торгівлю з агресором тим, що як країна, залежна від імпорту енергоносіїв, де мільйони людей живуть у злиднях, вона не може платити вищі ціни, пише ВВС.

З початку вторгнення в Україну Європа закупила у Росії вшестеро більше енергоносіїв, ніж Індія, заявив у 2022 році міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.

"Європа зуміла скоротити свій імпорт, при цьому зробивши це зручним для себе способом", — сказав чиновник.

На думку аналітиків, Москва продовжить пропонувати дешеву нафту найбільшим азіатським імпортерам енергоресурсів.

"Ми очікуємо, що споживання російської нафти залишатиметься обмеженим цими двома країнами (Індією та Китаєм – ред.), зберігаючи значні знижки", – сказав виданню Вандана Харі з аналітичної компанії Vanda Insights.

Нагадаємо, 10 травня в попередній оцінці виконання федерального бюджету Міністерства фінансів РФ зазначалося, що з січня до квітня 2023 року нафтогазові доходи агресора скоротилися на 52%, якщо порівнювати з показниками минулого року за аналогічний період.

Цього ж дня ЗМІ писали, що за словами міністра енергетики Пакистану Хуррама Дастгіра Хана, Ісламабад хотів би здійснювати подальші закупівлі російської нафти в юанях, оскільки країна має угоду про валютні свопи з КНР.