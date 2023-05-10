Відмова від долара: Пакистан хоче платити за імпорт російської нафти у юанях, – Bloomberg

На думку журналістів, прагнення Ісламабаду оплачувати нафту китайською валютою співзвучне з бажанням Росії відмовитися від використання долара чи євро для експорту та амбіціями Піднебесної вивести юань на світовий ринок, щоб підірвати домінування долара.

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Пакистан розмістив замовлення на разову партію російської нафти, але зацікавлений у довгостроковій перспективі купівлі нафти за юані. Про це заявив міністр енергетики країни Хуррам Дастгір Хан, повідомляє Bloomberg.

За словами чиновника, першу партію було оплачено доларами США, але Ісламабад хотів би здійснювати подальші закупівлі нафти в юанях, оскільки країна має угоду про валютні свопи з КНР.

"Ми сподіваємося, що якщо це стане довгостроковою угодою, то це буде операція в рупіях та китайській валюті. І, можливо, цей валютний своп має стати більшим, щоб ми могли скористатися іншими можливостями, які можуть виникнути", – сказав Хан.

"Така угода відповідала б прагненню Росії відмовитися від використання долара чи євро для експорту та амбіціям Китаю вивести юань на світовий ринок, щоб підірвати домінування долара", — пише агентство.

Крім того, це також принесло б певне полегшення залежному від імпорту енергоносіїв Пакистану, який намагається відновити пакет допомоги від МВФ, що застопорився, у сумі 6,5 мільярда доларів, щоб уникнути дефолту.

Перший вантаж російської нафти, придбаний зі знижкою, прибуде до Пакистану протягом місяця, повідомив Bloomberg представник нафтового департаменту міністерства енергетики.

"Використання юаня у світовій торгівлі, хоч і залишається мізерним порівняно з доларом, але, схоже, набирає обертів. Бразильський виробник целюлози з листяних порід дерева Suzano SA розглядає можливість продавати свою продукцію до Китаю в юанях, а Бангладеш нещодавно домовилася з Росією про виплату 300 мільйонів доларів, пов'язаних із будівництвом атомної електростанції поблизу Даккі, у юанях", – пише видання з посиланням на поінформовані джерела.

Нагадаємо, більшість торгових розрахунків у Росії планується перевести на китайський юань. 23 березня Фокус розбирався, чому країна-агресор зацікавлена у китайській валюті та чи вдасться їй реалізувати задумане.

1 жовтня 2016 року китайський юань став однією з резервних валют МВФ. Іншими резервними валютами Фонду є американський долар, євро, японська ієна та британський фунт.