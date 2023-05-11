Дефіциту не буде: на підході овочі з деокупованих територій — міністр

За інформацією міністерства аграрної політики, зараз можна чітко зафіксувати два тренди у контексті вирощування овочів, які допоможуть уникнути дефіциту в майбутньому: це деокупація та збільшення вже існуючих угідь.

Україна вже пройшла дефіцит овочів борщового набору, але ціни мають бути врегульовані вже після збирання врожаю. Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив в ефірі телемарафону сьогодні, 11 травня.

За його словами, можна чітко зафіксувати два тренди в контексті вирощування овочів.

"Один з них це те, що на деокупованій Херсонщині та частині Миколаївщини вже відбувається і плануються посіви цього року, в тому числі томатів, яких було в дефіциті частково минулого року. Плюс є зростання, близько 10-15% ми бачимо на Одещині", — сказав він.

Висоцький також зазначив, що збільшуються у площі по центральному ланцюгу вирощування кількості овочів борщового набору, не баштанних культур, а саме моркви, цибулі, капусти, картоплі, буряку червоного. В цих регіонах промислове вирощення збільшується на 20-30%.

"З урахуванням цих факторів, очевидно, що найбільший дефіцит з точки зору овочів борщового набору Україна пройшла. І зі збором умовно з осені, з серпня, коли буде масово збиратися урожай, ситуація буде більш позитивна. Ми очікуємо зменшення імпорту, який був досить великий, і врегулювання цінової ситуації", — сказав він.

Заступник міністра зазначив, що відбувається досить суттєве збільшення посівних площ буряка. За його словами, це зростання десь на 20-25% посівних площ порівняно з попереднім роком.

Окрім того, наразі прогнозують, що може бути виробництво близько 1,5 млн тонн цукру. При цьому внутрішній ринок наразі становить десь 900 тисяч.

13 квітня в Україні ціни на популярні овочі побили всі рекорди, особливо дорого зараз коштує морква, цибуля та томати.

Нагадаємо, 10 квітня Держстат повідомив, що середні ціни на продукти харчування у березні 2023 року, якщо порівнювати з лютим 2022 року, незначно, але підвищилися. Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому.