Ринок праці 2023: кого шукають роботодавці та кому готові платити до 70 тисяч грн

Найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій.

У травні 2023 року на Єдиному порталі вакансій зареєстровано понад 184 тисячі вакансій, з яких 36 тисяч від Державної служби зайнятості. Про це повідомляє пресслужба держструктури.

"На Єдиному порталі вакансій, який запрацював у вересні минулого року спільними зусиллями Міністерства економіки України, Державної служби зайнятості та провідних сайтів щодо пошуку роботи, на сьогодні налічується 184 тис. вакансій", — йдеться у повідомленні.

У професійному розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування кваліфікованих робітників з інструментом — 22% усіх представлених вакансій, робітників з обслуговування обладнання та машин — 17%, професіоналів — 15%, працівників сфери торгівлі та послуг — 13%.

Наголошується, що основна проблема на ринку праці зараз — професійно-кваліфікаційний дисбаланс. Найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. При цьому серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах таких безробітних до 60% і більше.

Які професії найбільш популярні

водій (1752 вакансії);

швачка (1 548 вакансій);

продавець продовольчих/непродовольчих товарів (1169 вакансій);

кухар (827 вакансій);

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (509 вакансій);

електрогазозварювальник (346 вакансій);

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);

токар (301 вакансія);

слюсар-сантехнік (298 вакансії);

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій).

Що із зарплатами

Станом на 10 травня 2023 року середній розмір заробітної плати у вакансіях, представлених до служби зайнятості, становив 11 тис. грн. Зокрема:

працівникам сфери торгівлі та послуг пропонують 12 тис. грн;

кваліфікованим робітникам сільського та лісового господарств – 8 тис. грн;

кваліфікованим робітникам з інструментом – 11 тис. грн;

робітникам з обслуговування обладнання та машин — 12 тис. гривень.

При цьому в базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції щодо відносно високої зарплати. Наприклад:

ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн;

слюсар-інструментальник – 60 тис. грн;

коваль на молотах та пресах — 50 тис. грн;

слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин — 50 тис. грн;

водій – 50 тис. грн;

машиніст бульдозера – 46 тис. грн;

кухар – 45 тис. грн;

тракторист – 43 тис. грн;

токар — 40 тис. грн.

Раніше Фокус писав, що в Україні почали скорочувати зарплати урядовцям і вони на цьому тлі звільняються з роботи. Також Фокус розповідав про те, кого шукають та скільки готові платити українські роботодавці у 2023 році.