Гроші закінчуються: Росія вже перевиконала річний план щодо дефіциту бюджету

Витрати федерального бюджету аномально прискорилися у середині квітня. До кінця місяця дефіцит бюджету зріс одразу на 1,02 трлн рублів.

Дефіцит державного бюджету Росії за підсумками перших чотирьох місяців 2023 перевищив план за весь 2023 рік. Про це свідчать дані російського Мінфіну.

За інформацією відомства, з січня до квітня доходи федерального бюджету знизилися на 22% порівняно з тим же періодом минулого року. Витрати цей час збільшилися на 26%.

Таким чином, дефіцит досяг 3,42 трлн рублів ($44,87 млрд) — це більше запланованих на весь рік 2,90 трлн рублів ($38,05 млрд), або 2% ВВП. У цьому витрати федерального бюджету аномально прискорилися у середині квітня. До кінця місяця дефіцит бюджету зріс відразу на 1,02 трлн. рублів ($13,38 млрд).

Більше того, за даними російського видання Forbes, план щодо дефіциту російського бюджету на 2023 рік майже виконано вже до кінця лютого. А за підсумками, як вважають опитані експерти, він може бути у півтора-два рази більший за заплановані.

Тим часом нафтогазові доходи країни-агресора продовжують знижуватися на тлі запроваджених міжнародних санкцій. Так, на початку 2023 року Росія, продаючи нафту та газ, заробила 2,3 трлн рублів. Загалом у період із січня до квітня бюджет РФ поповнився на 7,8 трлн рублів — це на 22% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

У російському Мінфіні відкрито не визнають впливу міжнародних санкцій на доходи країни. Там зазначають, що падіння нафтогазових доходів відбувається на тлі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням експорту газу.

Зазначимо, що за підсумками 2022 року Індія вдесятеро наростила імпорт нафти з Росії. Третя найбільша економіка Азії заощадила близько 5 млрд. доларів завдяки збільшенню закупівель нафти з Москви.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal від 24 квітня, у російської державної суднобудівної компанії United Shipbuilding Corporation через санкції закінчуються деталі для двигунів.