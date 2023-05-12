Банки оновили ставки за кредитами: скільки тепер коштуватиме позикам українцям

Кредити, як випливає з інформації Нацбанку, для українців стали дешевшими. Так, у квітні 2023 року ставки за новими позиками для населення знизилися на 0,3 в.п. та становлять 36,1% річних.

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2023 року у національній валюті знизилися на 0,3 процентних пункти (п.п.) — до 36,1% річних. Відповідно кредитний портфель скоротився. Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

Які умови за кредитами пропонують банки у травні

Так, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 2,6% до 2,2% річних.

У квітні 2023 року середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті знизилися на 0.3 відсоткові пункти Фото: НБУ

Водночас Ставки за кредитами у гривні для підприємств за квітень залишилися на колишньому рівні — 20,2% річних, а ось за валютними зросли з 6,2% до 6,8%.

Кредитний портфель банків за квітень скоротився на 1% — до 963 мільярда гривень Фото: НБУ

Кредитний портфель банків за квітень скоротився на 1% — до 963 мільярдів гривень, у тому числі для населення скорочення відбулося на 0,4% — до 205 мільярдів гривень. Для підприємств кредитний портфель також дещо знизився. Скорочення становило 1,1% — до 736 мільярдів гривень.

Нагадаємо, з 11 березня 2023 року в Україні діють нові нормативи формування банками резервів за коштами "до запиту" у банках. За інформацією НБУ, зниження обсягу вільних коштів у банківській системі спонукатиме банки до більш активної конкуренції саме за термінові кошти фізичних осіб та до подальшого підвищення ставок за гривневими депозитами.

Які кредити доступні фізособам у 2023 році

За даними НБУ, у 2022 році банками було видано 2009 іпотечних кредитів, а загальна їхня сума склала 1,96 млрд грн. Якщо порівнювати з 2021 роком, нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 разу за кількістю договорів та у 4,3 раза у грошовому вимірі.

Але якщо у перші місяці війни банки взагалі майже масово припинили видавати кредити фізособам через відсутність попиту, то з другого півріччя 2022 року ринок кредитів населення почав відновлюватися. Вже в лютому голова правління "Юнекс Банку" Іван Світек розповідав Фокусу, що кредитування населення сьогодні вже досить активно.

"Банки та небанківські установи зосереджені, перш за все, на невеликих кредитах готівкою та карткових лімітах, оскільки ці продукти можуть існувати в умовах дорожнечі ресурсів. Що стосується складніших продуктів, як іпотека, автокредитування, то будуть зроблені тільки дуже обережні кроки. Цілком ймовірно пожвавлення лізингу щодо фінансування автомобілів", — зазначив він.

А ще восени 2022 року запрацювала урядова програма пільгового іпотечного кредитування "єОселя". За словами експертів, більшість нових кредитів у 2023 році буде видано саме в рамках цієї програми.

"Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зростанню частки термінових депозитів у системі та мінімізації ризиків для курсової та цінової стійкості України", — зазначили у прес-службі регулятора.

Тим часом в Україні запровадили полегшені умови погашення кредитів для деяких ВПО. Йдеться про обов'язкову реструктуризацію боргів.