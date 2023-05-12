Час платити: коли Україна продасть конфісковані активи росіян

За словами голови Фонду держмайна Рустема Умерова, уряд уже передав їм 102 активи, серед яких нерухомість та автомобілі.

Україна до кінця 2023 року планує запустити процес приватизації конфіскованих російських активів. Про це повідомив в інтерв'ю Reuters голова Фонду державного майна Рустем Умеров.

За його словами, усі відібрані у росіян підприємства мають працювати на Україну.

"Російський бізнес у деяких галузях був великим гравцем на ринку. Наша мета – це все передати у державну власність, підготувати та продати. Ці підприємства мають працювати на Україну та громадян", – сказав він.

Як повідомив Рустем Умеров, уряд вже передав Фонду держмайна 102 активи, серед яких нерухомість та автомобілі. Фонд веде процес їхньої приватизації, а також займається відновленням діяльності на підприємствах. Продаж цих активів можна організувати наприкінці другого початку третього кварталу цього року.

Він зазначив, що процес приватизації виявився непростим, держава стикається з активною протидією колишніх власників конфіскованих активів.

"Боротьба йде, коли починається перереєстрація. Коли вони починають боротися з нами в судах, то реєструють безліч юридичних осіб, щоб ми заплуталися. Але нас не заплутати. Ми знаємо і орієнтуємось на одну юридичну особу. Якщо ця юридична особа має активи в Україні, ми їх конфіскуємо у дохід держави", – додав Рустем Умеров.

Все йде за планом: як Україна під час війни позбавляє майна росіян

У вересні 2022 року експерти пояснювали Фокусу, що Україна користується одразу кількома правовими можливостями для арешту та конфіскації майна, пов'язаного з країною-агресором. Так, наприклад, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери", адвокат Ігор Чудовський говорить про ухвалений 12 травня закон про конфіскацію майна росіян та білорусів (№7194). Йдеться про зміни, прийняті до Закону "Про санкції", що вже діє в Україні.

"Цей закон передбачає можливість конфіскації та стягнення в дохід держави активів фізичних або юридичних осіб, а також активів, якими ці особи можуть прямо чи опосередковано розпоряджатися. Йдеться про повне позбавлення громадян РФ та РБ права власності на майно в Україні та за її межами", — Зауважив він.

Нагадаємо, днями стало відомо, що генпрокурор США Меррік Гарланд санкціонував першу передачу конфіскованих російських активів Україні.