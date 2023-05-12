Пенсії для українських ветеранів: що вплине їх розмір

При нарахуванні пенсії для українських бійців враховуватиметься розмір щомісячного забезпечення, оклади за посадою та доплати за звання. А от "бойові виплати" ніяк не вплинуть на розмір "військової" пенсії.

При визначенні розміру пенсії для українських військових не враховуватимуть додаткових виплат, які бійці одержують за виконання певних завдань у зоні бойових дій. Про це пише видання "Армія.Inform".

Бойові доплати не братимуть до уваги при нарахуванні пенсії для українських військових.

Це зумовлено тим, що розмір нарахованої пенсії формується відповідно до чинних законів та підзаконних актів. А "бойові" виплати бійцям ЗСУ нараховуються лише під час воєнного стану і тому не можуть бути враховані при нарахуванні пенсії за віком.

Пенсії для українських військових: як їх нараховуватимуть

За законом №29 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та членів їхніх сімей" пенсії для українських військових нараховуються з урахуванням низки чинників. Серед них:

щомісячне грошове забезпечення військового;

оклади за посадою;

доплати за звання;

процентна надбавка за вислугу років;

додаткові щомісячні доплати;

премії.

Хто може отримувати військову пенсію

Відповідно до законодавства, пенсії можуть отримувати такі українські військові: особи з-поміж військовослужбовців офіцерського, старшинського, сержантського та рядового складу, а також члени їхніх сімей.

Зауважимо, що це не поширюється на військових, які служать за контрактом.

Крім того, на початку травня стало відомо, кому з українців можуть підвищити виплати на 20%. У березні держава перерахувала пенсійні виплати 10,5 млн. українців. Зокрема, пенсії підвищили постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. А у липні, як зазначають у ПФУ, планується нова індексація.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що деяким українцям виплатять до 1 мільйона гривень під час війни. Гроші виплатять, якщо громадянин отримав поранення, каліцтво, контузію або захворювання під час виконання посадових обов'язків після 24 лютого 2022 року в районах ведення бойових дій або в районах, що зазнавали після цієї дати бомбардувань, авіаударів та інших збройних нападів.