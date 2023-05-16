Занадто мало бензину: в Міненерго попередили про майбутні проблеми з паливом

На думку заступника голови міністерства енергетики Миколи Колісника, Україні потрібно створити мінімальні запаси нафтопродуктів обсягом до 90 днів середньодобового чистого імпорту.

Якщо в Україну з якихось причин перестане надходити нафта й нафтопродукти, то власних запасів нашій країні вистачить від 10 до 30 днів. Це критично низький показник, повідомили 15 травня 2023 року в пресслужбі Міністерства енергетики.

"Цього критично мало, враховуючи всю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас пального", — розповів заступник голови відомства Микола Колісник.

За його словами, владі потрібно постаратися створити мінімальні запаси нафтопродуктів обсягом до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання, якщо виникнуть непередбачені ситуації.

Микола Колесник зазначив, що ці заходи передбачені в законопроєкті № 9024, який визначає основні правові, організаційні та фінансово-економічні засади створення та функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів. Наразі цей документ обговорюють у парламенті.

Зазначимо, що на початку 2023 року Кабмін України схвалив законопроєкт щодо мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів, які дозволять забезпечити підтримку енергобезпеки нашої країни й діяльності бізнесу у воєнний час.

Головна мета законопроєкту — створити механізми, щоб Україна безперервно постачала на свою територію нафту й нафтопродукти навіть у кризових ситуаціях. Також країна працює над створенням власного запасу нафтопродуктів.

Додамо, що ситуація з нафтопродуктозабезпеченням в Україні залишається досить напруженою. Наприкінці квітня 2023 року, як повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, два дрони "Шахед" російських окупантів атакували нафтобази у різних регіонах країни. В результаті було втрачено тисячі тонн пального.

Скільки зараз коштує паливо на українських АЗС

Поки проблем на ринку пального не спостерігається, на АЗС водіям, станом на 16 травня, пропонують заправляти автомобілі за такими цінами:

бензин А-95 преміум — 47,82 грн/літр;

бензин А-95 — 45,27 грн/літр;

бензин А-92 — 43,54 грн/літр;

дизпаливо — 43,89 грн/літр;

автомобільний газ — 21,84 грн/літр.

Ще нагадаємо, що, за словами голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев заявив, що з 1 липня рівень ПДВ на паливо знову буде 20%.