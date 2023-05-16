"Стійкість енергосистеми порушена": українців знову закликали економити електроенергію

В "Укренерго" попросили українців зменшити споживання увечері. Причина в енергосистемі дещо зменшилася стійкість через масштабні ремонтні роботи.

Енергетики попросили українців рідше користуватися електроенергією у вечірній час. Йдеться про споживання у період з 19 до 22 години, сказано у повідомленні "Укренерго" від 16 травня.

Причина такого прохання: в енергосистемі дещо зменшилася стійкість через масштабні ремонтні роботи. Так, 16 травня 2023 року в енергосистемі серйозно знизився.доступний обсяг потужності та резервів. Все тому, що:

зупинено на ремонт енергоблоки електростанцій, що зазнали масованих ударів росіян протягом осені-весни;

проходить сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях

Енергоблоки, які виведені у ремонт, не виробляють електроенергію. Тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою

"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен із вас, знизивши своє споживання у вечірні години – з 19:00 до 22:00. Вимкнувши кілька електроприладів або використовуючи їх вдень чи вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", – пояснили енергетики.

Коли краще використовувати електроприлади?

В "Укренерго" пояснювали, що вночі найменший рівень споживання електрики, тому в цей час найкраще використовувати :

обігрівачі;

пральні машини;

бойлери;

посудомийки;

інші енерговитратні машини.

При цьому вдень краще не користуватися одночасно кількома потужними електроприладами, а вранці і ввечері звести до мінімуму використання електрики.

Додамо також, що всі енергооб'єкти України через масовані ракетні та дронові атаки з боку ЗС РФ цієї зими працювали в критичних умовах. Окупанти, починаючи з жовтня 2022 року, десятки разів атакували об'єкти магістральних мереж "Укренерго". Внаслідок атак інфраструктура отримала масштабні та складні ушкодження.

Раніше Фокус писав, що в одному з районів Києва було відключено лінію електропередач внаслідок нещасного випадку 15 травня. Виявилося, що це чоловік ловив рибу у забороненому місці та отримав удар струмом.