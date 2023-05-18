Швидко подорожчає: вартість автомобільного газу на АЗС влітку різко зросте

Кабмін на початку травня ухвалив постанову щодо заборони імпорту нафтопродуктів російського походження. Експерти впевнені: це вплине на вартість пального.

Росія до збройного нападу на Україну була одним з головних постачальників нафти та нафтопродуктів. І за 2021 рік з РФ до України надійшло нафти та нафтопродуктів на суму понад $3,4 млрд. А імпорт такої продукції в 2021 році порівняно з 2020 роком зріс на 33%. Левова частка імпорту – скраплений нафтовий газ, які реалізовували українські АЗС. Про це пише Фокус у статті "Бензин, дизель, автогаз. Чи загрожує українцям дефіцит пального та як зміняться влітку ціни".

Після вторгнення РФ у лютому 2024 року поставки нафти та пального з РФ припинились, але не повністю, адже європейські країни, Туреччина, Єгипет, Казахстан продовжували купувати і нафту, і нафтопродукти в Росії. А далі українські трейдери ввозили до України пальне, яке частково або ж і повністю мало російське походження.

"Звісно, ринок є відкритий, а прямої заборони на постачання російських нафтопродуктів до 5 лютого 2023 року у Європі не було, то ці нафтопродукти (які мали російське походження) через відкриті європейські ринки постачались в Україну", — розповів Фокусу директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

На думку Геннадія Рябцева, запроваджене КМУ у травні ембарго на пальне з російським корінням не матиме особливого впливу на ринок. "Не думаю, що виникатимуть проблеми, зараз вже запроваджено ембарго на російські нафтопродукти в ЄС, дотримання норм буде вже лише формальністю, адже і так кількість російських нафтопродуктів зменшується через заборону російського пального у Євросоюзі, що запроваджена з 5 лютого", — зауважив експерт. Він каже, що більше заборона імпорту нафтопродуктів російського походження матиме вплив на ринок автогазу, де традиційно в Україні була високою частка російської продукції.

"Щодо автогазу, то ось з цим продуктом тепер більше звертатимуть увагу на походження, і в цьому сегменті дійсно буде корекція цін. Але на АЗС не очікується дефіциту. Нестачі нафтопродуктів в Європі немає, і у нас не буде проблем з надходженням ресурсу на АЗС", — впевнений Геннадій Рябцев.

Експерти сумніваються, що завдяки забороні Кабміну вдасться повністю очистити ринок України від російських нафтопродуктів, передусім російського скрапленого газу.

"Є дві ціни (для трейдерів, — Фокус) – 24 тис. за тонну газу з російським походженням та 31 тис. грн. за тонну газу європейського виробництва. Різниця 30%. Усі це знають. Низка компаній в Україні, які не мають морального права торгувати російськими нафтопродуктами, це так звані правильні трейдери, вони забили на сполох. А є компанії – їм байдуже, чим торгувати. Врешті була ухвалена постанова КМУ про заборону, але я далекий від думки, що вдасться досягти повного очищення від російських нафтопродуктів", — розповів Фокусу директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

Деякі трейдери вже у минулому році відмовились від постачання пального з російським корінням Фото: Delo.ua

На його думку, рано чи пізно у Європі знайдеться переробник, що купуватиме нафтопродукти в Росії та підроблятиме сертифікати походження. "Зараз, звісно, кажуть, що сертифікат EUR1 неможливо підробити, але я не вірю", — каже експерт. Льоушкін зауважив: також пальне з російським корінням потраплятиме на український ринок через поставки з Туреччини, Казахстану, Єгипту.

"Схеми постачання пального з російським корінням в Україну продовжать своє існування. Проте ціни на ринку автомобільного газу невдовзі будуть відкореговані – ймовірно, йдеться про зростання ціни на 3 грн на літрі автогазу", — повідомив Дмитро Льоушкін.

Раніше Фокус писав, що упродовж 2023 року бензин і дизельне паливо подорожчають після повернення з 1 липня довоєнних податків на паливо.

Нагадаємо, на думку заступника голови міністерства енергетики Миколи Колісника, Україні потрібно створити мінімальні запаси нафтопродуктів обсягом до 90 днів середньодобового чистого імпорту.