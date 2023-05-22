Субсидії українцям призначатимуть по-новому: що змінилося

У Пенсійному фонді розповіли, як саме змінилися правила та кому з українців потрібно наново звертатися до держструктур.

В Україні змінився механізм надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Які зміни відбулися

Можливість оформити субсидію з'явилася у громадян, які були у полоні більше місяця. Також, якщо зареєстроване чи фактичне місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства, під час призначення не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні, вважаються безвісно відсутніми або зниклими безвісти.

Субсидію, як і далі, призначатимуть лише за одним місцем проживання – зареєстрованим, задекларованим або фактичним.

для розрахунку розміру субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, що залишилися без централізованого тепло- або газопостачання та для обігріву використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи для індивідуального опалення;

обмеження строку, що надається для виправлення помилки у заяві або декларації на час хвороби заявника – можна продовжувати на час хвороби, але не довше закінчення опалювального або неопалювального сезону;

зобов'язання протягом 30 днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім'ї перебувала за кордоном понад 60 днів у період, за який враховуються доходи.

Більшість змін органи ПФУ реалізують автоматично, тобто громадянам необов'язково звертатись до держструктури. Проте деяким одержувачам для оформлення виплати з урахуванням нових умов слід звернутись до Пенсійного фонду. Зокрема, це стосується представників домогосподарств, у складі яких перебувають особи, які перебувають у полоні.

Кому та куди подавати заяву на субсидію?

Заяву та декларацію на отримання субсидії потрібно подавати таким групам:

у домогосподарстві є внутрішні переселенці;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення та сплачують за послуги ЖКГ;

число тих, що фактично проживають у домогосподарстві менше, ніж зареєстрованих.

Документи на призначення житлових субсидій та пільг подаються до органів ПФУ особисто, поштою, через вебпортал чи мобільний додаток електронних послуг ПФУ.

У опалювальний сезон, за підрахунками ЗМІ, українці в середньому отримували до 1600 гривень субсидії на місяць в опалювальний сезон. Також нагадаємо, що Кабмін України 21 квітня заборонив стягувати борги за послуги ЖКГ з переселенців та бойових дій, що проживають у районі.