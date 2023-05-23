Рекордно багато доларів: Нацбанк у травні збільшив продаж валюти

Національний банк України залишається постійним учасником торгів на міжбанку – регулятор пропонує валюту на продаж, щоб покрити потреби покупців у валюті.

На валютному ринку України у травні не було помітних кардинальних змін. НБУ продовжує доволі активно підтримувати попит на міжбанківському ринку, а готівковий курс наразі не показує тенденції до девальваційних коливань. Але ризики для валютного курсу все ще актуальні, адже під час війни будь-яка досягнена стабільність може бути зруйнована через ситуацію на фронті. Про це пише Фокус у новій статті "Валютний ризик. Що відбувається з курсом долара і як він зміниться у червні".

Так, за словами дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного, в останній місяць весни на міжбанківському валютному ринку ситуація, якщо порівнювати з квітнем, майже не змінилась.

"Воєнний стан усе ще не дає можливості відчути спокій національній валюті. НБУ продав у травні за повні три тижні $1,2 млрд. Тож усе ще присутнє навантаження на наші золотовалютні резерви, хоча вони й знаходяться на рекордно високих позиціях через допомогу міжнародних партнерів ($36 млрд.)", — каже Антон Курінний.

Тобто, простими словами: Нацбанк наразі постійно бере участь у торгах на міжбанку – пропонує валюту на продаж, щоб покрити потреби покупців у валюті.

"Обсяг інтервенцій у перші три тижні травня навіть зріс вдвічі у порівнянні із середніми показниками весняних місяців до $406 млн. Здебільшого це пов’язано із скороченням продажу іноземної валюти агровиробниками, оскільки сезон посівної залишився позаду. Водночас Національний банк суттєво збільшив обсяг купівлі іноземної валюти. Якщо у березні-квітні обсяг таких операцій становив $12,6 млн, то лише за три тижні травня регулятор придбав на МВРУ $43,93 млн. Звісно, цього замало, щоб казати про якусь збалансованість ринку, проте як тенденцію, це слід відзначити", — розповіла Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

На думку Анни Золотько, зараз імпорт стрімко відновлюється, реагуючи на пожвавлення споживчого попиту.

"Економіка потроху оживає, пожвавлюється й валютний ринок. Але наразі імпорт відновлюється значно вищими темпами, ніж експорт. За даними державної служби статистики, у першому кварталі цього року експорт склав 73,9% від показників аналогічного періоду минулого року. При цьому товарний імпорт у першому кварталі цього року склав 110,9% від показника аналогічного періоду минулого року. Експорт продовжує страждати від прямих наслідків війни: від фізичного руйнування виробництва до розірваних логістичних ланцюжків. При цьому споживчий попит стрімко відновлюється, відчутна частина відкладеного попиту потрапляє на ринок, що автоматично стимулює імпорт", — додала вона.

Раніше Фокус також писав, що Нацбанк вже займається розробкою дорожньої карти для послаблення валютних обмежень. Зміни заплановані орієнтовно на червень 2023 року.

Також Фокус писав, що, за словами голови НБУ Андрія Пишного, попит на валюту зменшується, і це результат, у тому числі, і тієї монетарної політики Національного банку, яка багатьом не подобається.