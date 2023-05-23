В Україні регіонам виділять 588 млн гривень на відновлення: хто отримає гроші

Як повідомляє Кабмін України, державні кошти виділяються на реалізацію 26 проектів у рамках спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми.

Сім регіонів, які зазнали масштабних руйнувань під час протистояння з російськими окупантами, отримають від Кабміну України додаткову субвенцію у розмірі 588 мільйонів гривень на повоєнне відновлення. Про це 23 травня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Допомагаємо також регіонам та громадам, особливо постраждалим від війни. Сьогодні ухвалимо рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів", — повідомив він.

Які регіони отримають фінансування

За словами глави уряду, 588 млн грн отримають бюджети таких областей, як:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Київська;

Одеська;

Полтавська;

Харківська.

Зазначається, що виділені урядом кошти потрібно буде реалізувати протягом 2023 року.

Куди витратить гроші

За інформацією Кабміну, державні кошти виділяються на реалізацію 26 проєктів у рамках спільної із Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми.

"Ці 26 проєктів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПів, громадських та культурних центрів", — пояснив Денис Шмигаль.

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Через портал "Дія" необхідно надати інформацію про пошкоджене майно, а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту, а також відкрити в банку рахунок "Відновлення" в одному з банків-учасників програми (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).

Далі потрібно подати заяву на компенсацію у Дії. Спеціальна Комісія з розгляду питань про надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заявку, огляне пошкоджене майно, внесе дані про нього до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та визначає суму, яка буде нарахована.

Після цього громадянин, який подав заявку на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку "ЄВідновлення".

Раніше Фокус повідомляв, що ліквідація наслідків війни з Росією та повоєнне відновлення коштуватиме Україні близько 400 мільярдів доларів.