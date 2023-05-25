РФ біля розбитого корита: Китай замість "Сили Сибіру-2" побудує газопровід із Туркменії, — ЗМІ

Нового газового контракту з Китаєм дуже потребує російський монополіст "Газпром", який через санкції залишився без європейського ринку і втратив більше половини експорту в 2022 році.

План президента Росії Володимира Путіна щодо будівництва додаткового газопроводу "Сила Сибіру-2" для додаткових поставок сировини до Китаю, здається, провалився. Все тому, що влада Китаю схиляється до рішення побудувати новий газопровід із Туркменії, пише 25 травня агентство Reuters.

Повідомляється, що офіційний Пекін практично погодився на реалізацію проєкту "Лінія D", за яким із Туркменістану імпортуватиметься 30 млрд кубометрів газу щорічно.

До того ж, за інформацією журналістів, китайська державна нафтогазова корпорація CNPC минулого тижня почала розробляти техніко-економічне обґрунтування 200-кілометрового інтерконектора від кордону провінції Сіньцзян з Киргизією до китайського міста Уцзі як перший пункт прийому.

Зазначається, що в 2022 році трьома діючими трубопроводами Китай імпортував з Туркменії 35 млрд кубометрів газу, заплативши за нього $10,3 млрд, а вартість виявилася у 2,5 рази нижчою – близько $4 млрд.

Що таке "Сила Сибіру-2"

Ще у вересні минулого року Володимир Путін переконував, що Росія та Китай узгодили усі питання будівництва нової магістралі "Сила Сибіру-2 ". Він навіть озвучив, що Росія плануватиме продавати своєму стратегічному партнеру до 50 млрд кубометрів газу на рік.

Магістраль збиралися будувати від Ямальського центру газовидобутку. Трасу майбутнього газопроводу хотіли прокласти від Бованенківської групи через Обську губу до Нового Уренгою, а також через Красноярський край та Іркутську область до Монголії.

Як працює "Сила Сибіру"

"Сила Сибіру" — російський магістральний газопровід для постачання газу з Якутії до Приморського краю та країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це спільний проєкт російського газового монополіста "Газпрому" та китайської компанії CNPC.

Газопровід відкрили 2 грудня 2019 року. Вартість проєкту спочатку оцінювали в 800 млрд руб., але пізніше переглянули до 1,1 1,1 трлн руб.

Нагадаємо, у 2022 році Європа та країни "Великої сімки" обмежили постачання нафти та газу з Росії. Тому в РФ вже у 2023 році нафтогазові доходи скоротилися на 52%. За інформацією Міністерства фінансів Росії, за період із січня по квітень бюджет РФ поповнився на 7,8 трлн рублів — це на 22% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.