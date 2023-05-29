Компенсація за розбиті вікна: як отримати гроші на дрібний ремонт після атак ЗС РФ — пояснюємо

Починаючи з 9 травня, українці, чиє житло зазнало незначних ушкоджень внаслідок збройної атаки ЗС РФ, мають право на компенсацію в рамках програми "єВідновлення". Але насправді далеко не всі люди зможуть отримати цю допомогу.

На початку травня віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що з 24 лютого 2022 року російські сили зруйнували та пошкодили майже 18,5 тис. багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тис. приватних садиб. Протягом останнього місяця повітряні атаки з боку країни-агресора знов почастішали: майже щоночі сили ППО рятують українців, запобігаючи прямим потраплянням російських снарядів до будинків. Але, на жаль, від уламків дронів та ракет, що влітають у житло, ніхто не застрахований. 9 травня в Україні запрацювала програма "єВідновлення", спрямована на виділення компенсації для відновлення будинків та квартир, які зазнали незначних пошкоджень. Йдеться, перш за все, про заміну вікон, дверей, ремонт даху тощо.

Хто має право отримати компенсацію за програмою "єВідновлення"?

Усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій та підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад, кімнат у гуртожитку.

Але пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій,

людям з інвалідністю внаслідок війни,

ветеранам війни,

членам сімей загиблих військових,

мобілізованим,

багатодітним сім'ям,

людям з інвалідністю І та ІІ групи,

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам,

прийомним батькам та патронатним вихователям,

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Програму "єВідновлення" запустили спеціально для дрібних ремонтів житла, але отримати гроші не так просто

Допомога не надається тим, хто перебуває під санкціями; людям, які засуджені за злочини, спрямовані проти національної безпеки, та їх спадкоємцям.

Що потрібне для отримання компенсації?

Для отримання компенсації необхідно:

Подати повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подано. Це можна зробити на порталі або у застосунку "Дія". Згодом з'явиться можливість подавати повідомлення через Центр надання адміністративних послуг, нотаріусів або управління соцзахисту. Відкрити спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному із банків-учасників програми. Відкрити карту можна у банківському додатку та у відділенні банку. Наразі до "єВідновлення" підключені такі банки: Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Перелік банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до "єВідновлення". Подати заяву на компенсацію у "Дії". Після цього спеціальна комісія з питань надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована.

Як використати допомогу?

Кошти можна використовувати тільки на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, якщо вони подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Без реєстрації в "Діє" отримати компенсацію не вийде Фото: diia.gov.ua

Використовувати компенсацію можна протягом 1 року з моменту її нарахування.

Чи буде компенсація, якщо люди самостійно встановили вибиті вікна?

Журналіст Фокуса анонімно звернувся на гарячу урядову лінію за консультацією з наступною історією.

Ще минулого року внаслідок ворожої атаки у будинку пенсіонерки вилетіли вікна. Жінка не має камери в мобільному телефоні, тобто своєчасно зробити фото пошкоджень вона не могла (у програмі "єВідновлення" рекомендують прикладати фото/відео доказів пошкоджень). Зареєструватись на порталі "Дія" вона також не може. При цьому пенсіонерка мешкає у селі, де немає Центру надання адміністративних послуг, нотаріусів чи управління соцзахисту, які б могли допомогти з оформленням заявки на отримання компенсації. Що у такому разі робити людям і чи можуть вони розраховувати на виплати?

"Реєстрація в "Дії" є обов'язковою, адже програма підтягує з реєстрів інформацію про нерухомість, тобто заявку має подавати власник будинку. Зареєструвати можуть родичі постраждалого зі свого телефону, але із зазначенням даних тієї людини, чий будинок був пошкоджений", — наголошує фахівчиня гарячої лінії.

Якщо людина хоче отримати компенсацію, вона не може самостійно встановити вікна, що вилетіли

Іншими словами, якщо постраждала людина не може встановити "Дію" і відправити заявку, при цьому вона не має родичів і знайомих, хто зміг би допомогти, то отримати компенсацію буде неможливо "з технічних причин".

На гарячій лінії також зазначили, що відсутність фото та відеодоказів ушкоджень під час подання заявки на компенсацію проблемою не буде.

"Нічого страшного. Протягом 30 днів після подачі заявки до вас має приїхати спеціальна комісія. Вони самі зроблять усі необхідні фотографії. Навіть якщо пошкодження було отримано ще минулого року, фахівці це встановлять та зафіксують", — відповідає операторка.

Якщо постраждалий самостійно зробив ремонт та встановив вибиті вікна, то компенсацію йому не платитимуть. Єдиний варіант, який не завадить отриманню коштів, — якщо вікно забили фанерою або заклеїли плівкою.

"Забите фанерою вікно — це не ремонт, а значить, ви можете брати участь у програмі та отримати гроші", — пояснює операторка.

Якщо людина не встановлювала нове скло, а просто забила вікно фанерою, то вона може розраховувати не компенсацію Фото: Twitter

"Компенсацію отримають не всі"

На думку адвоката Ростислава Кравця, програму "єВідновлення" зроблено таким чином, що далеко не всі зможуть отримати гроші на ремонт пошкодженого будинку.

"Якщо від початку до законопроєкту вноситься пріоритетна черговість, то відразу можна зрозуміти, що планується не всім виплачувати ці компенсації. Тобто ви, звичайно, можете подати заявку, але поки гроші не отримають ветерани війни, сім'ї загиблих, учасники бойових дій і так далі з переліку пріоритетних, ви так і житимете без вікон, а якщо самі зробите ремонт, то компенсації не чекайте. До того ж гроші надаються або на матеріали, або на ремонтні роботи, тобто самостійно ви зробити нічого не можете. Навіть якщо ви самі вмієте ставити вікна, то не зможете отримати виплату. Дуже корумпована система надання допомоги виходить: купувати матеріали тільки у тих, хто у програмі, там же шукати підрядників. При цьому нікого не хвилює, що люди більше як рік живуть у зруйнованих та пошкоджених будинках", — говорить у коментарі Фокусу Кравець.

Нагадаємо, що, за словами президента Володимира Зеленського, ліквідація наслідків війни з Росією та повоєнне відновлення коштуватиме Україні близько 400 мільярдів доларів.