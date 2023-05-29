Ціни на газ можуть впасти нижче за нуль уже влітку: що відбувається на газовому ринку Європи

Ф'ючерси на газ із початку року вже знизилися на дві третини, але аналітики вважають, що це не межа.

Європейські ціни на газ влітку 2023 року можуть знижуватися до рівня нижче за нуль. Ідеться про короткострокові угоди (коли газ купують сьогодні на завтра). Причина 3 надмірна пропозиція на ринку, пише агентство Bloomberg.

Аналітики вважають, що влітку продавцям газу доведеться доплачувати за те, щоби продати товар. Така ситуація станеться, якщо зростання пропозиції значно зросте, а попит навпаки знизиться. Зберігати блакитне паливо нема де, і покупцю доплачують за те, щоб він забрав газ.

"Деякі регіональні газові ринки в Європі можуть стати негативними. Вже зараз газові сховища в Європі заповнені у середньому на 66%. Зазвичай за зиму запаси вичерпуються, потім їх поступово відновлюють до початку опалювального сезону. Але цього року сховища можуть бути повністю заповнені вже в серпні", — каже віцепрезидент із торгівлі газом і оптимізації в найбільшій нафтовій компанії Equinor ASА Педер Бьорланд.

Водночас зазначається, що базові ф'ючерси на TFT у Нідерландах знижуються восьмий тиждень поспіль, показники вже опустилися нижче за 25 євро за мегават-годину (близько 280 доларів за тисячу кубометрів). У понеділок, 29 травня, вони торгувалися на рівні 24,45 євро.

Аналітики вважають, що влітку продавцям газу доведеться доплачувати за те, щоби продати товар Фото: Bloomberg

Але є й негативний сценарій. Наприклад, у Москві вирішать повністю припинити постачання газу (а зараз працює трубопровід через Україну), або виникнуть проблеми з постачанням зрідженого газу. Тоді газ може подорожчати. Але в умовах стабільної ситуації влітку вартість блакитного палива впаде.

Зазначимо, що РФ ще до повномасштабного вторгнення в Україну провокувала кризу на європейському газовому ринку шляхом зниження постачання газу, через що енергоресурс дорожчав. А вже під час повномасштабної війни деякі європейські країни самостійно відмовилися одержувати російський газ.

Нагадаємо, що 26 травня вартість природного газу в Європі вперше за два роки знизилася до мінімуму. Водночас у Reuters вважають, що доходи Російської Федерації від продажу газу країнам Європи у 2023 році можуть впасти вдвічі.