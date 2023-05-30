Українцям почнуть виплачувати компенсації за зруйноване житло: деталі

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сума компенсації буде на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням.

Кабінет міністрів оголосив про старт другого етапу програми "ЄВідновлення", в рамках якого українцям видаватимуть компенсацію за зруйноване під час війни житло. Про це 30 травня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що уряд ще затвердить відповідну постанову та формулу, за якою виплачуватиметься відповідна компенсація.

Як українці зможуть витратити кошти

За словами прем’єр-міністра, по-перше, громадяни зможуть витратити компенсацію на будівництво будинку. У такому разі виплата коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок.

"По-друге, на придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Розмір компенсації розраховуватиметься комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо", — сказав він.

Денис Шмигаль пояснив, що сума компенсації буде на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням. Він також додав, що тепер для участі у програмі "ЄВідновлення" не обов'язково мати смартфони чи доступ до "Діє".

"Потрібно звернутися до ЦНАПу або до органу соцзахисту у своїй громаді і там допоможуть заповнити заявку. Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій або бездіяльності комісій, які, власне, займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультацій щодо програми відновлення можна буде звернутися на урядову гарячу лінію". за номером 15-45", — розповів глава уряду.

Хто одержає компенсацію за програмою "єВідновлення"?

Усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій та підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад, кімнат у гуртожитку.

Але пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій,

людям з інвалідністю внаслідок війни,

ветеранам війни,

членам сімей загиблих військових,

мобілізованим,

багатодітним сім'ям,

людям з інвалідністю І та ІІ групи,

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам,

прийомним батькам та патронатним вихователям,

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Нагадаємо, перший етап державної програми було запущено в Україні 10 травня. Тоді українцям почали видавати до 200 тисяч гривень компенсації на проведення ремонтних робіт, якщо їхнє житло має незначні ушкодження.

Також нагадаємо, що за словами президента Володимира Зеленського, ліквідація наслідків війни з Росією та повоєнне відновлення коштуватиме Україні близько 400 мільярдів доларів.