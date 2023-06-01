Нові платіжки — у липні: як зростуть цифри у рахунках від постачальників електроенергії

Уряд повідомив про підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня до 2,64 грн за кВт-годину. Фокус з’ясував, як зміняться цифри у платіжках та чи готується уряд до ще одного підвищення тарифу у 2023 році.

В Україні з 1 червня зросте тариф на електроенергію для побутових споживачів. Тепер населення платитиме 2,64 грн за кВт-годину. Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, це рішення є вкрай складним, але необхідним для масштабної підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону, яка триває на енергетичних об’єктах країни. Він зазначив: 2,64 грн за кВт-годину — це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему, а після підняття тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Фокус порахував різні варіанти платіжок до 1 червня 2023 року та після:

1) Споживання 250 кВт-годин. Було: 360 грн. Буде: 660 грн.

2) Споживання 400 кВт-годин. Було: 468 грн. Буде: 1056 грн.

3) Споживання 650 кВт-годин. Було: 1032 грн. Буде: 1716 грн.

Отже, для домогосподарств щомісячні витрати на електричну енергію збільшаться на 300-700 грн. Водночас в Україні продовжуватимуть діяти субсидії, якими можуть скористатися громадяни з низьким рівнем доходів.

Що стосується майбутнього чергового підвищення тарифу, то опитані Фокусом експерти кажуть, що до закінчення воєнних дій і воєнного стану уряд навряд чи підвищуватиме тариф для населення ще раз.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив: рішення про підвищення тарифу до 2,64 грн за кВт-годину — тимчасове, проміжне, адже Україні варто рухатися в бік справжнього ринку електричної енергії, тобто й ціну має для населення встановлювати ринок, а не уряд. Проте до кінця війни зміни тарифу не буде, вважає експерт. "Перехід до ринкових цін в Україні відбудеться, але точно вже після завершення війни з Росією", — каже Володимир Омельченко.

За словами експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокопа, чергове підвищення тарифу навряд чи можливе в умовах війни. "Це відбуватиметься, але не під час війни. Ринковий тариф потрібен, і потрібно врегулювати систему субсидування, потрібна адекватна система", — каже Андріан Прокіп.

Із ним погоджується й старший аналітик Dragon Capital Денис Саква. "Справжня вартість електроенергії для населення — 5-6 грн за кВт-годину. Зараз до ринкового рівня тариф ще не доводять, а намагаються компенсувати втрати останніх шести років", — вважає експерт.

Як раніше писав Фокус, недавнє підвищення тарифу на електричну енергію для побутових споживачів має на меті допомогу відновитися енергетичній системі, яка постраждала від обстрілів із боку Росії.

Також Фокус у статті "Нова ціна світла. Скільки платитимуть українці за електроенергію та чому збільшили тариф" дослідив, якими були головні причини зміни тарифу на електроенергію для домогосподарств.