У Європейському Союзі хочуть пом'якшити санкції проти Росії: ЗМІ дізналися деталі

У ЄС тривають дискусії щодо 11-го пакету санкцій проти РФ за війну в Україні. Очікується, що блок може піти на поступки деяким країнам, які виступають одразу проти кількох обмежень.

Пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії, які держави-члени Євросоюзу отримали ще на початку травня, досі не погоджені. Як пише Bloomberg, все через те, що кілька пропозицій, які спочатку висунув виконавчий орган блоку, будуть пом'якшені.

Зокрема, зараз країни обговорюють скасування заборони входів у порти Європейського Союзу судам, які перевозять підсанкційні товари. Також обмеження щодо перевалки з корабля на корабель та суден, які відключають свої навігаційні системи, включатимуть пільговий період близько 30 днів.

Журналісти зазначають, що початкові критерії санкцій були ослаблені під час постійних переговорів між дипломатичними представниками. При цьому Угорщина та Греція досі вимагають, щоб деякі їхні компанії були виключені зі списку "міжнародних спонсорів війни".

Крім того, іншим країнам не подобається пропозиція поширити торгові обмеження на кілька китайських фірм, які постачали заборонені товари до Росії.

Що відомо про нові обмеження з боку ЄС

Брюссель вперше після початку повномасштабної війни між Росією та Україною ввів санкції проти китайських та іранських компаній, що займаються постачанням компонентів для виробництва озброєнь до РФ. Так, у новий пакет санкцій потрапили сім китайських підприємств, які звинувачуються у продажу обладнання, яке може бути використане для виготовлення зброї. Також пропонується накласти санкції на I Jet Global DMCC у Дубаї та Сирії.

У планах Євросоюзу запровадити новий набір санкційних заходів, спрямованих на обмеження імпорту високотехнологічних військових компонентів у Російську Федерацію.

Нагадаємо, 15 травня у Білому домі заявили, що санкції проти Росії суттєво обмежують діяльність ВПК РФ і поступово руйнують її економіку. У США вважають, що якщо економіка РФ не була повністю зруйнована за останній рік, вона все ж таки істотно постраждала. Це спонукало кремлівське керівництво до надмірних фінансових витрат, зокрема з метою зміцнення рубля, проте такі радикальні заходи не можуть діяти тривалий час.