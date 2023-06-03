Росія не може продавати знижений нафтовий газ через порт Тамань через атаки дронів, — Reuters

Джерела заявили журналістам, що існуючі запаси таки будуть відправлені. Проте порт, який припадає близько 7,5% всього російського експорту цього товару, вже готується все зупинити.

Російський чорноморський порт Тамань готовий призупинити експорт вибухонебезпечного зрідженого нафтового газу через Чорне море через атаки безпілотників. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела.

Росія неодноразово зазнавала атак БПЛА. Йдеться як про Москву, так і про стратегічно важливі об'єкти, які з'єднують материкову частину РФ з окупованим Кримом. У РФ стверджують, що за атаками стоїть Україна, хоча у Києві всі заперечують.

У будь-якому випадку, як повідомляється, порт Тамань призупинить роботу зі зрідженням нафтового газу. Залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у напрямку Тамані, частку якої припадає близько 7,5% всього російського експорту цього товару.

"Тамань припиняє перевалку зрідженого нафтового газу, оскільки це небезпечно після всіх цих атак — гази дуже вибухонебезпечні", — сказав один із джерел журналістів.

Щоправда, як зазначили журналісти, джерела поки що не уточнили, коли саме порт припинить роботу з нафтовим газом. Спершу наявні запаси таки будуть відправлені.

Видання пише, що занепокоєння РФ щодо атак безпілотників на інфраструктуру — приклад того, як війна в Україні впливає на постачання російських енергоносіїв.

Нагадаємо, що Євросоюз максимально скоротив торгівлю з агресором. Дефіцит торговельного балансу ЄС з Росією, який досяг піку 18,4 млрд євро в березні 2022 року, знизився до 6,1 млрд євро в грудні того ж року

Крім того, 1 червня повідомлялося, що Україна підвищує вартість транзиту нафти з РФ. Тариф на прокачування нафти через трубопровід "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини зросте у перший день літа 2023 року.