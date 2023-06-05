Швидкі гроші: чи будуть беззаставні кредити в Україні дешевше 1000% річних

В Україні стрімко відновлюється сектор мікрокредитів фізичним особам. У Нацбанку кажуть – компанії активно видають кредити, проте потрібні зміни до закону, що мають обмежити кредитні ставки за такими позиками.

Попри активне відновлення роздрібних позик МФО (мікрофінансових організацій) населенню в останні три квартали, стан ринку до довоєнних показників ще не відновився. Зокрема, кількість укладених з фізичними особами договорів щодо надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, зросла на 18% за 1 квартал поточного року та скоротилась на 16% та 43% порівняно з 1 кварталом 2022 року та 4 кварталом 2021 року. Про це Фокусу розповіли у Національному банку України у відповідь на запит видання.

"Аналогічна тенденція спостерігається щодо обсягів наданих кредитів. Зокрема, поточні обсяги у 1 кварталі зросли на 37% та зменшилися на 18% та 45% порівняно з 1 кварталом 2022 року та 4 кварталом 2021 року. Сектор ломбардів показав ознаки відновлення у І кварталі 2023 року. Обсяги активів та нових кредитів збільшилися, хоча капітал досі перебував на низькому рівні. Процентні доходи та доходи від реалізації майна ломбардів незначно зросли", — кажуть експерти НБУ.

За даними НБУ, одним із факторів, які забезпечили зростання обсягів роздрібних позик МФО у 1 кварталі 2023 року, є повне відновлення діяльності таких компаній. З 24 лютого 2022 року переважна більшість фінансових компаній, які надають кошти в позику фізичним особам, призупинили свою діяльність, але почали її поступово відновлювати з другого кварталу 2022 року.

"Цільовою групою клієнтів таких мікрофінансових компаній є незахищені верстви населення з низьким рівнем доходу. Результати опрацювання звернень громадян і здійснення перевірок таких мікрофінансових компаній свідчать, що часто такі кредити беруться на миттєві емоційні покупки, зокрема, на жаль, для оплати послуг організаторів азартних ігор", — повідомили в Нацбанку.

За даними НБУ, суттєво умови надання мікрокредитів не змінилися. Водночас деякі фінансові компанії продовжують підвищувати вартість мікрокредитів для їх клієнтів.

"Єдиний ключовий ризик для позичальників МФО – надвисока вартість таких позик. Тож рішення про отримання такого кредиту має бути усвідомленим", — вважають спеціалісти НБУ.

Для захисту прав споживачів Національний банк пропонує унести зміни до Закону України "Про споживче кредитування". Зокрема, пропонується:

встановити граничні розміри процентних ставок. Максимальний розмір реальної денної процентної ставки, тобто загальних витрат за споживчим кредитом, виражених у процентах за день користування кредитом від загального розміру виданого кредиту, не повинен перевищувати суму з розрахунку 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%;

Максимальний розмір реальної денної процентної ставки, тобто загальних витрат за споживчим кредитом, виражених у процентах за день користування кредитом від загального розміру виданого кредиту, не повинен перевищувати суму з розрахунку 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%; зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача. Для цього пропонується надати Національному банку право встановлювати мінімальні вимоги до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника. Оскільки на сьогодні окремі фінансові компанії не мають подібних вимог, оцінка кредитоспроможності позичальника практично не здійснюється. Водночас сам кредитор свідомо обирає бізнес-модель, за якої сумлінний позичальник сплачує захмарні відсотки не лише за себе, а й за тих, хто не виконує свої зобов’язання;

Для цього пропонується надати Національному банку право встановлювати мінімальні вимоги до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника. Оскільки на сьогодні окремі фінансові компанії не мають подібних вимог, оцінка кредитоспроможності позичальника практично не здійснюється. Водночас сам кредитор свідомо обирає бізнес-модель, за якої сумлінний позичальник сплачує захмарні відсотки не лише за себе, а й за тих, хто не виконує свої зобов’язання; запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог, оскільки правила безвідповідальності за їх порушення зазвичай не діють.

В Нацбанку також повідомили, що з 1 липня 2020 року (відколи НБУ став регулятором даного сегменту ринку) по 1 травня 2023 року до Національного банку надійшло 44517 звернень щодо взаємовідносин з мікрофінансовими компаніями.

Мікропозика - це швидкий кредит, який компанії можуть видати впродовж 20 хвилин, але ціна такого кредиту - захмарна Фото: УНІАН

"Основна тематика звернень – порушення вимог до етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості та вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів НБУ у сфері споживчого кредитування (щодо належного інформування споживачів про умови споживчого кредиту; розміщення реклами, яка не вводить в оману; належного процесу укладення таких договорів споживчого кредитування та інші). Національний банк застосовує адекватні заходи впливу за кожне з виявлених порушень, інформацію про що можна знайти на сайті НБУ", — повідомили в Нацбанку. Водночас, за інформацією спеціалістів НБУ, фактів порушень з боку ломбардів Національним банком не встановлено.

Раніше Фокус писав, що, попри суттєве скорочення кількості установ під час повномасштабного вторгнення РФ, обсяги наданих мікрофінансовими компаніями роздрібних позик зростають три квартали поспіль й у І кварталі 2023 року показали приріст на 37%.