Поставили крапку в дискусіях. В НБУ пояснили, чи відстежуватимуть усі карти українців

Пресслужба регулятора зазначила, що отримана від банків інформація використовується виключно з наглядовою метою.

У Національному банку України спростували, що отримуватимуть усі дані про всі карткові платежі фізичних осіб. В НБУ пояснили, що це стосується лише юридичних осіб, повідомили у пресслужбі регулятора.

Там зазначили, що ще у грудні 2022 року нагляд за фінансовою системою країни під час війни було посилено, і з того часу Нацбанк отримує інформацію від банків-еквайрів щодо юридичних осіб, які користуються банківськими послугами в межах електронної комерції.

Також в НБУ додали, що отриману від фінустанов інформацію використовують виключно з наглядовою метою. За допомогою цих даних відбувається:

посилення контролю над дотриманням банками українських законів;

виявлення проблематики використання послуг;

припинення незаконної та нелегальної комерційної діяльності;

припинення фінансування тероризму тощо.

"Національний банк продовжує здійснення перевірок низки банків і небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства", — наголосили у пресслужбі регулятора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк нібито зобов'язав усі українські банки щотижня звітувати про всі безготівкові операції своїх клієнтів, незалежно від їх суми. Ця процедура мала запрацювати з 5 червня 2023 року.

Нагадаємо також, що навесні 2023 року НБУ скасував низку адміністративних обмежень. Так, наприклад, банкам розширили можливості здійснювати угоди щодо продажу готівкової валюти населенню.